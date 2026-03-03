為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    貨車載液肥滲漏路面飄惡臭 宜蘭環局與警聯手開罰

    2026/03/03 12:16 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣冬山鄉香中路與東城路口，昨天傳出不明液體潑灑整個路面，散發刺鼻異味。（圖取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭縣冬山鄉龍德工業區一處路口，傳出不明液體潑灑整個路面，散發出刺鼻異味，經過追查，一輛貨車載運液肥途中，液肥掉落路面散發臭味。宜縣環保局及警方將依法開罰，最高可處2萬4000元罰鍰。

    網友昨天在社群網站PO文，龍德工業區香中路口有不明液體潑灑整個路口，味道超級重，地上還是黏的，提醒路過車輛注意。宜縣環保局留言回應，受理通報派員稽查，事發處有明顯異味，現場有水車清洗中，工作人員指稱，車輛載運液肥途中掉落路面所致，環保局認定違反廢棄物清理法第27條第2款規定，可處1200元到6000元罰鍰。

    羅東警分局今天（3日）指出，事發地點在冬山鄉香中路與東城路口，警方調閱監視影像，民眾駕駛小貨車行駛途中，疑因後車斗裝載貨物未綑紮牢固，行經香中路左轉東城路時，裝載液態肥從車斗滲漏散落至路面，此舉違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

    環保局及警方製單開罰，罰鍰合計最高2萬4000元。羅東警分局提醒用路人，載運貨物應檢查是否綑紮牢固並堆放平穩，確保交通安全，避免違規受罰。

