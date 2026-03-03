發酒瘋持木刀砍社區及鄰居大門 脫序男涉恐嚇送辦

謝男當時發酒瘋在自家社區喧嘩，還持木刀揮砍鄰居及社區大門。（記者陸運鋒翻攝）

台北市南港區1名謝姓男子，酒後在自家國宅社區發酒瘋，不但喧嘩辱罵三字經外，還持木刀揮砍社區及住戶大門，警方獲報到場時並未發現，經查訪附近鄰居得知謝男身分，今天早上將其通知到案說明，依恐嚇罪嫌偵辦。

南港警分局調查，擔任工程師的47歲謝男於1月15日凌晨1時許，與友人餐聚飲酒後，返回南港區福德街373巷國宅社區後，發酒瘋不斷辱罵三字經妨害安寧，友人攙扶他回到家中後離去，但謝男又持木刀衝出家門，朝鄰居及社區大門揮砍，警方獲報到場後並未發現任何異狀，經確認喧嘩民眾已離去，於是恢復巡邏勤務。

請繼續往下閱讀...

據知，由於該段影片在網路上流傳，警方發現謝男當時有咆哮妨害安寧及持木刀胡亂揮砍情事，今早隨即前往該社區追查出謝男身分，並將其通知到案說明，而謝男稱當時喝醉酒，並不清楚自己在做什麼，僅知到自己有脫序的行為，對於造成鄰居恐慌感到抱歉，詢後依恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，避免因發事故而衍生法律責任，將持續查緝不法，維護民眾財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

