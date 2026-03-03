為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    富二代男網嗆「請吃子彈」 擁大批手榴彈、子彈落網

    2026/03/03 12:07 記者黃良傑／高雄報導
    富二代男網嗆「請吃子彈」，還擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    富二代男網嗆「請吃子彈」，還擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    高市刑事警察大隊網路巡邏，發現張姓男子經常於社群軟體發布吸毒影片，還恐嚇網友「吃子彈」，疑欲滋事火拚，經會同鳳山分局攻堅逮人，在屋內查獲子彈62顆、衝鋒槍彈匣2支、疑似煙霧彈2顆、疑似手榴彈4顆、火藥1包、匕首6把、斧頭1把、電擊棒1支，以及K他命等毒品66公克。

    據了解，張男（32歲）是富二代，父親從事營造業，他否認持子彈、刀械犯案，辯稱只是收藏子彈把玩，並不否認恐嚇網友，警方查獲大批子彈、手榴彈、火藥，現場雖未查扣到槍枝，警方已將子彈、手榴彈等物送鑑，並追查有無涉及其他刑案。

    警方專案小組報請檢察官偵辦，深入跟監蒐證後，持臺灣高雄地方法院及檢察官核發搜索票與拘票，前往其在鳳山區環河東街上的豪宅透天住處查緝，趁犯嫌開門等候友人之際，趁犯嫌尚未反應，快速衝入屋內控制張嫌。

    警方除查獲K他命55公克、卡西酮咖啡包11公克、K盤3組、手機等證物，也在屋內、桌上查獲子彈62顆、衝鋒槍彈匣2支、疑似煙霧彈2顆、疑似手榴彈4顆、火藥1包、匕首6把、斧頭1把、電擊棒等證物。

    全案依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，張嫌經聲押後裁定10萬交保。

    富二代男網嗆「請吃子彈」，他擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    富二代男網嗆「請吃子彈」，他擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    張姓富二代男網嗆「請吃子彈」，並擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    張姓富二代男網嗆「請吃子彈」，並擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    張姓富二代男網嗆「請吃子彈」，還自勉「越來越好」，因擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

    張姓富二代男網嗆「請吃子彈」，還自勉「越來越好」，因擁大批手榴彈、子彈落網。（民眾提供）

