毒蟲開車撞死人 罕見告贏保險公司獲理賠

江姓男子在六龜區三民路毒駕撞死路人，罕見告贏保險公司獲理賠。（翻攝Google地圖）

江姓男子吸毒開車不慎撞死劉姓婦人，事後花160萬元與家屬達成和解，江男向保險公司申請理賠，但保險公司以毒駕為由拒絕，江不服提告，法官認為，車禍原因與江男吸毒無關，因此保險公司「免責條款」不成立，判保險公司應賠160萬元。

判決指出，2024年4月16日下午2點，江姓男子開著自小貨車行經高雄市六龜區三民路一帶時，他為了超車，把小貨車往右方偏離，不慎撞上正在路邊牽機車的劉姓婦人，劉婦送醫宣告不治；江男事後與家屬和解，除了強制險部分外，另要賠家屬160萬元，一審被依過失致死罪判刑8月，江上訴二審後，改判徒刑6月，得易科罰金定讞。

請繼續往下閱讀...

江男把錢賠給家屬後，向保險公司申請出險，但保險公司認為，江男車禍時被驗出有安非他命反應，屬「毒駕」行為，因此拒絕理賠。江不服提告，高雄地方法院審理時，保險公司搬出「免責條款」，稱因吸毒、服用安非他命、大麻、海洛因、鴉片或服用、施打其他違禁藥物而駕駛被保險汽車發生車禍，可不負賠償之責。

但江男認為，自己發生車禍時雖然被驗出毒品反應，但車禍原因是超車不當所致，與吸毒無關，法官傳喚處理車禍的員警到場，發現車禍發生時，江男神色緊張但無精神不濟、意識混亂或口齒不清等吸毒態樣，且車禍鑑定報告也認為是江男超速又未注意車前狀況肇事，與毒駕沒有因果關係，因此法官認定保險公司「免責條款」不成立，判敗訴，應把理賠金160萬元發給江男，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法