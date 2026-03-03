基隆派出所長指導員警洗車被質疑職場霸凌 議員：過火了 不該重重提起輕輕放下

基隆市長謝國樑對於派出所所長被指職場霸凌事件，要求警察局妥處處分與處置。（記者盧賢秀攝）

網路流傳基隆警一分局忠二路派出所長徐紹文，「指導」警員洗警用機車，動作不雅，被質疑有職場霸凌之嫌，警方昨天記申誡處分。市長謝國樑要求該名所長深刻檢討，並承諾後續將由警察局採取妥善的處分與處置，多位市議員認為所長的行為「過火了」，警局的處分「重重提起、輕輕放下」，絕不能讓「求好心切」成為職場霸凌的遮羞布。

市長謝國樑強調，對這名所長的個人行為不以為然，警察身為公眾人物應時刻維護專業形象與社會觀感，市政府目前正積極為基層員警爭取職務加給與福利，同仁也應以正向的工作態度作為回報，已要求該名所長進行深刻檢討，並承諾後續將由警察局採取妥善的處分與處置。

市議員張芳麗表示，該所長做事認真，但他這種舉動真的有一點過火，必須要深刻檢討。

市議員鄭文婷認為該主管對待基層同仁的態度令人遺憾、無法接受，警方以「求好心切」緩頰，卻無視基層員警的尊嚴與最新修正的職場霸凌防治法規，根據立法院剛三讀通過《公務人員保障法》修正草案（俗稱謝宜容條款），明定機關首長或主管人員經認定職場霸凌成立者，最高可處100萬元罰鍰，在全台高度關注職場安全衛生、維護公務員權益時刻，市警察局還在用「求好心切」、「示範動作不雅」等字眼來掩飾，與社會脫節，且未依正常的程序啟動職場霸凌專案調查，就定調「求好心切」，顯然有「重重提起、輕輕放下」之嫌，這第一線辛苦執勤的基層警員極其不公平。

鄭文婷質疑，若市府團隊平時不落實法治觀念與職場霸凌防治，基層員警如何能安心執行公務？她要求基隆市警察局應重新檢視，並依照《公務人員保障法》最新修正精神，落實嚴謹的調查程序，絕不能讓「求好心切」成為職場霸凌的遮羞布。

市議員張之豪指出，「這不是他的第一次」，不能以「求好心切」為其行為開脫，他要求地方首長身應以身作則，貫徹紀律的重要。

