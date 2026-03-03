為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    未經許可進口販售「小雨衣」 男子一審判3月

    2026/03/03 11:15 記者王俊忠／台南報導
    保險套示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

    陳姓男子被控未向主管機關申請許可證，涉委請不知情的物流公司向外國進口1批「保險套」，被台南地檢署依違反《醫療器材管理法》提起公訴。台南地院審認保險套是醫療器材，陳男未經許可、擅自輸入，因開庭時自白認罪，判他3月徒刑、得易科罰金。

    檢方調查指出，陳男明知保險套屬於醫療器材，非經向我國衛生福利部申請查驗登記、取得醫療器材許可證，不得輸入。意圖販賣或供應，在未向中央主管機關申請取得許可證情況下，以其名義於2025年7月26日委請不知情的物流公司向財政部關務署台北關報運進口貨物1批（實到貨物是保險套），從境外輸入未經核准的醫療器材。

    台南地院法官審理指，陳男輸入本案的保險套數量，顯然不是供陳個人使用；陳在開庭時自白犯行，其所為是違反醫療器材管理法中的非法輸入醫療器材罪，被告利用不知情的物流公司人員遂行犯行，是間接正犯。

    法官認為，陳男未經核准輸入屬於醫療器材的保險套，有害衛生主管機關對於醫療器材安全的審核控管，可能影響國人使用醫療器材的安全、效能及品質，加上其犯罪動機、目的、手段、犯後態度等要件，判3月徒刑，得易科罰金，還可上訴。

    陳男進口的保險套物品已經查扣。法官說明，保險套並非違禁品，應由行政機關另做適法的處置，法院無從宣告沒收。

