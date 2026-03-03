台中新光三越氣爆奪5命38傷 起訴後首開庭！店長等3人否認犯罪

台中新光三越中港店去年2月發生氣爆案，釀5死38傷，中檢起訴13人。 （資料照，記者廖耀東攝）

台中新光三越中港店去年二月發生震驚全國的氣爆案，釀成5命38傷慘劇，台中地檢署去年底偵查終結，認業者有多項疏失起訴新光三越總公司、總公司滑姓副理、中港店許姓店長等13人（含法人），而該案今首度開準備程序庭，許姓店長等3人均否認犯罪，明天下午續開庭，傳喚其他涉案被告。

震驚全國的新光三越台中中港店氣爆案，於2025年2月9日發生在12樓美食街改裝工程期間，成為國內史上最嚴重百貨公安事故，台中地檢署歷經10個多月偵辦，認定改裝工程未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫即進場施工，施工前未確實關閉12樓2處瓦斯總開關及分歧開關，瓦斯漏氣檢知器遭拆除卻未設替代監測設備，安全控管形同虛設。

起訴指出，李姓怪手司機拉扯天花板內瓦斯主幹管與分歧管，35分鐘內外洩157.5立方公尺瓦斯，隨後黃姓水電工使用電動電纜剪產生火花，引燃瀰漫空氣中的瓦斯導致氣爆。

檢方指出，新光三越為全台大型企業，中港店更是營業額最高、客流最密集據點，理應以最高標準落實公共安全，卻為營運需求忽略法定程序與施工風險，致「安全審查機制全面失靈」，依過失致死、過失傷害及《職業安全衛生法》等罪嫌，起訴總公司法人及員工7人、裝修與拆除包商5人，共13人。

而台中地院今首度召開準備程序庭，傳喚中港店許姓店長、總公司滑姓副理、吳姓課員與法人代表出庭，庭訊中，許姓店長、滑姓副理與吳姓課員均否認犯罪，主張檢方起訴事實仍有待釐清，法人也透過律師表示不認罪，全案後續攻防備受關注。

許姓店長（右）否認犯罪。（民眾提供）

