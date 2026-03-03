為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東「元宵同樂、敬媽祖」高大看板倒下無傷亡 工作人員：媽祖保祐

    2026/03/03 11:08 記者劉人瑋／台東報導
    高大的看板倒下，幸運無人受波及。（民眾提供）

    高大的看板倒下，幸運無人受波及。（民眾提供）

    4日「姐姐」謝金燕將在台東森林公園的元宵活動中表演，主辦單位在台東森林公園入口處搭建了臨時的廣告看板，但今天凌晨突然刮起的強風，吹倒整個看板。由於倒下時間大約是在民眾出現在公園前1、2個小時，活動是以「元宵同樂、敬媽祖」舉行，森林公園的員工們慶幸道：「還好媽祖有保祐、無人傷亡」。

    事故位置在森林公園入口、馬亨亨大道路邊，主辦單位一早派人拆卸倒下的看板，本打算在1、2個小時內復原，場地主管單位農業處林務科表示，後續可能考量到天候因素，不再裝上。

    今凌晨約3、4時，台東地區出現強風伴隨陣陣小雨，因此這座高約3、4層樓的招牌被推測就在當時遭強風吹倒，但也無人在附近才沒傷亡。

    一般公園多在清早5、6時有民眾陸續進入運動，所幸事故「避開民眾入園時段」，森林公園的工作人員表示，活動是以元宵同樂、敬媽祖為名舉行，「只能說，應該是媽祖有保祐，否則這麼大的招牌落下，後果難以想像」。

    高大的看板倒下，幸運無人受波及。（民眾提供）

    高大的看板倒下，幸運無人受波及。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播