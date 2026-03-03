台東「元宵同樂、敬媽祖」高大看板倒下無傷亡 工作人員：媽祖保祐

高大的看板倒下，幸運無人受波及。（民眾提供）

4日「姐姐」謝金燕將在台東森林公園的元宵活動中表演，主辦單位在台東森林公園入口處搭建了臨時的廣告看板，但今天凌晨突然刮起的強風，吹倒整個看板。由於倒下時間大約是在民眾出現在公園前1、2個小時，活動是以「元宵同樂、敬媽祖」舉行，森林公園的員工們慶幸道：「還好媽祖有保祐、無人傷亡」。

事故位置在森林公園入口、馬亨亨大道路邊，主辦單位一早派人拆卸倒下的看板，本打算在1、2個小時內復原，場地主管單位農業處林務科表示，後續可能考量到天候因素，不再裝上。

請繼續往下閱讀...

今凌晨約3、4時，台東地區出現強風伴隨陣陣小雨，因此這座高約3、4層樓的招牌被推測就在當時遭強風吹倒，但也無人在附近才沒傷亡。

一般公園多在清早5、6時有民眾陸續進入運動，所幸事故「避開民眾入園時段」，森林公園的工作人員表示，活動是以元宵同樂、敬媽祖為名舉行，「只能說，應該是媽祖有保祐，否則這麼大的招牌落下，後果難以想像」。

高大的看板倒下，幸運無人受波及。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法