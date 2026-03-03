退休師解定存說不清用途 警分享詐騙案例守住400萬養老金

退休女老師打算解除400萬元定存，但一下說是要住家要裝潢，一下又改口是家人住院需要醫藥費，警方到場分享多起假投資及網路交友詐騙案例，張女才驚覺可能遇上詐騙。（記者陸運鋒翻攝）

台北市一名退休張姓女老師跑到大安區一間銀行，打算解除400萬元定存，但行員詢問用途時，她一下說是住家要裝潢，一下又改口是家人住院需要醫藥費，行員察覺有異報案請警方協助，警方到場後，分享多起假投資及網路交友詐騙案例，張女才驚覺可能遇上詐騙，打消解除定存的念頭，守住養老金。

大安警分局表示，羅斯福路派出所上週接板信商業銀行古亭分行通報，年約60歲婦人打算解除400萬元定存，行員察覺該款項用途可疑，且民眾神情有異，隨即通知警方到場協助。

警方指出，該名60歲張姓女子為退休女老師，起初稱款項將用於「住家裝潢」，卻無法提供任何相關合約或廠商資料，員警進一步詢問後，又突然改口稱是為了支應「母親醫療與看護費用」，前後說詞多次矛盾，研判張女遭詐騙集團話術洗腦，並依「教戰守則」藉口規避行員與警方查證。

警方表示，員警透過分享多起假投資與網路交友詐騙案例，剖析詐團如何透過心理攻勢誘騙被害人動用大額存款，經專業分析與溫情勸說下，張女才恍然大悟驚覺可能落入詐騙陷阱，打消解除定存念頭，成功攔阻400萬元款項損失，對於保住財產深表感激。

警方呼籲，詐騙集團常以「房屋修繕」、「急救醫療費」或「臨時周轉」等理由，教唆被害人應付銀行提問以要求提領現金或匯款，民眾若遇大額資金需求或不明投資訊息，應冷靜查證、主動與親友確認。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

