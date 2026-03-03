為了1000元！4煞西門町日租套房討債奪命 終局判決出爐

40歲袁姓男子因1000元債務糾紛，遭債主劉宗仁（右方白衣遮臉者）找來莊賀程（第一排右方）、李立國（左方白衣）及簡建國（第一排左方）等人討債，劉等4人持西瓜刀砍殺袁男大腿致失血死亡。（資料照）

2021年7月台北市西門町某日租套房發生凶殺命案，40歲袁姓男子因1000元債務糾紛，遭債主劉宗仁找來莊賀程、李立國及簡建國等人討債，劉等4人持西瓜刀砍殺袁男大腿致失血死亡，檢方依殺人罪起訴4人，台北地院改依傷害致死罪判劉9年3月，3名同夥被認定為幫助犯，莊、李均判處3年11月、簡3年6月；二審高等法院去年8月仍認定是傷害致死罪，維持原判；最高法院駁回4人上訴，全案定讞。

判決指出，袁男於2021年7月17日下午入住該日租套房，隔日凌晨1時許，35歲劉宗仁等4人進入其套房，僅停留5分鐘就駕車離開，後來袁男被發現躺在屋內地板，左大腿有明顯刀傷，血流不止，送醫急救後因失血過多不治。

警方循監視器畫面、車牌追查陸續逮獲劉宗仁、28歲莊賀程、47歲李立國、35歲簡建國到案，聲押獲准，檢警查出劉因袁男欠他1000元，找來莊等3人陪同至日租套房談判，袁男不滿，嗆聲要丟汽油彈報復，劉憤而持西瓜刀狠砍袁男左大腿，傷及動脈致大出血身亡。

劉僅承認傷害致死罪，否認有殺人犯意，莊等3人都說沒動手，不是共犯，全是劉男一人所為，簡男則說他在車上睡覺，不知發生何事。

袁父出庭表示劉4人都在狡辯，「做錯事的人，沒有人會承認我錯了」，錯就是錯，他的母親因不捨孫子而離世，凶手卻沒有一絲認錯誠意，盼從重量刑。蒞庭檢察官指出，劉以西瓜刀深刺袁男左大腿一刀，割斷左股動脈斃命，有殺人的主觀犯意，犯後立即逃離現場，4男皆未及時施救，應依殺人罪論罪。

北院審理認定無證據證明劉有殺袁意圖，改依傷害致死罪判劉9年3月，莊3人為幫助犯，各處3年6月至3年11月徒刑。4人與檢方都上訴。

高院審理後認為，劉宗仁僅因毒品債務和袁男挑釁，即持刀「教訓」被害人，莊等3人為了「相挺」劉，分別協助取得刀械、在場助勢、現場把風，並處理逃亡、湮滅罪證，且犯後皆未能坦然面對所犯錯誤，依傷害致人於死罪量處各3年半到9年3月不等徒刑。

檢、辯上訴後，最高法院認為二審判決無誤，駁回上訴定讞。

