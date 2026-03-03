澎湖外垵元宵市集 驚傳年輕人縱火尋歡

西嶼外垵元宵廟會市集，突傳熊熊烈火。（澎湖交通觀察日誌提供）

澎湖西乞龜列入重頭戲的外垵漁火不滅，當地信仰中心溫王宮元宵市集提前啟動，昨天晚間突傳有年輕人在地面灑汽油，疑似縱火為樂，熊熊火光在夜色下點燃，鄰近攤販及遊客紛紛走避，所幸村民許世隆奮勇持滅火器撲滅火勢，2名年輕人旋即被警方帶走。

根據《澎湖交通觀察日誌》平台指出，昨日晚間在外垵街道擺攤的2名年輕人，突然將汽油潑灑在地面上，並持打火機點燃，頓時間熊熊火光照亮夜空，持打火機點燃的年輕人，也遭火勢波及燒傷手部，並企圖以礦泉水滅火，遭眾人制止，隨後有人拿出滅火器，但一時間不知道如何使用，此時村民許世隆瞬間秒衝，立即將滅火器打開滅火，並出口教訓年輕人，同時報警處理。

警方趕到現場，將2名年輕人帶上警車，送回派出所偵訊，根據了解，2人是受僱於空氣槍攤位員工，其中蘇姓青年因機車沒油，請鄭姓青年以油桶加油送抵外垵，剩餘汽油一時興起潑灑在地面，並引火點燃，雖然純屬好玩之舉，但已觸犯公共危險罪嫌，警方偵訊後先將蘇姓青年移送法辦，另名鄭姓青年則是證人關係人身份。

至於外傳有第3人介入，根據側面了解，原本攤位前有一對年輕情侶檔，與蘇鄭2人是朋友關係，看見現場火起立即走避，與案情無關。

見義勇為的外垵許姓村民，立即以滅火器滅火。（澎湖交通觀察日誌提供）

涉嫌縱火蘇姓青年，還在現場嘻笑。（澎湖交通觀察日誌提供）

