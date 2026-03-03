衝浪教練被控罵人beach 法院認定筆戰互嗆判無罪

新北市一名潘姓衝浪教練，罵女網友「各位男生要避免這種beach」。基隆地院認為，雙方屬於網路「筆戰」互罵，用語雖粗鄙，但未逾一般人可忍受範圍，判處潘男無罪。（記者林嘉東攝）

網路社群平台上互嗆「噁男」Vs.「beach」，是否構成犯罪？新北市一名潘姓衝浪教練，因不滿楊姓女網友在Threads上影射他「有了女友還約砲」、「噁男」，憤而發文反擊「各位男生要避免這種beach」。楊女認為「beach」發音近似英文髒話「Bitch（婊子）」，憤而提告公然侮辱等罪。基隆地院認為，雙方屬於網路「筆戰」互罵，用語雖粗鄙，但未逾一般人可忍受範圍，判處潘男無罪。

楊女先前在Threads上發文，呼籲愛好衝浪的女子避開品行瑕疵的教練，並影射潘男「有了女朋友還約砲」、「要妳當他的小母狗」。潘男看到後發文反駁，強調自己當時單身、誠心交友，反控楊女是因為沒跟她繼續聊天才「玻璃心」酸人，並在文末標記楊女帳號，寫下「各位男生要避免這種beach」。楊女認為「beach」發音近似英文髒話「Bitch（婊子）」，提告公然侮辱與加重誹謗罪。

法官審理時，潘否認犯罪，並稱「beach」原意是海灘，是因為雙方都在衝浪圈、討論海邊活動，才以此情境回應，並非指稱對方是婊子；不過，法官綜合前後文後認為，潘使用諧音梗影射對方，且「Bitch」具有輕蔑之意。

法官認為，雙方是因私人恩怨在網路上針鋒相對，楊女先使用的「噁男」、「小母狗」罵潘；潘則以「各位男生要避免這種beach」回應，雖尖酸刻薄，冒犯及影響程度並非嚴重，旁觀網友見到此類粗鄙文字，未必會認同潘男，反而可能產生潘「對人不尊重、沒禮貌」等印象，甚至反過來支持楊女，難認直接貶損其社會評價，因此判處潘男無罪。全案仍可上訴。

