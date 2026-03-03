為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    衝浪教練被控罵人beach 法院認定筆戰互嗆判無罪

    2026/03/03 10:51 記者林嘉東／基隆報導
    新北市一名潘姓衝浪教練，罵女網友「各位男生要避免這種beach」。基隆地院認為，雙方屬於網路「筆戰」互罵，用語雖粗鄙，但未逾一般人可忍受範圍，判處潘男無罪。（記者林嘉東攝）

    新北市一名潘姓衝浪教練，罵女網友「各位男生要避免這種beach」。基隆地院認為，雙方屬於網路「筆戰」互罵，用語雖粗鄙，但未逾一般人可忍受範圍，判處潘男無罪。（記者林嘉東攝）

    網路社群平台上互嗆「噁男」Vs.「beach」，是否構成犯罪？新北市一名潘姓衝浪教練，因不滿楊姓女網友在Threads上影射他「有了女友還約砲」、「噁男」，憤而發文反擊「各位男生要避免這種beach」。楊女認為「beach」發音近似英文髒話「Bitch（婊子）」，憤而提告公然侮辱等罪。基隆地院認為，雙方屬於網路「筆戰」互罵，用語雖粗鄙，但未逾一般人可忍受範圍，判處潘男無罪。

    楊女先前在Threads上發文，呼籲愛好衝浪的女子避開品行瑕疵的教練，並影射潘男「有了女朋友還約砲」、「要妳當他的小母狗」。潘男看到後發文反駁，強調自己當時單身、誠心交友，反控楊女是因為沒跟她繼續聊天才「玻璃心」酸人，並在文末標記楊女帳號，寫下「各位男生要避免這種beach」。楊女認為「beach」發音近似英文髒話「Bitch（婊子）」，提告公然侮辱與加重誹謗罪。

    法官審理時，潘否認犯罪，並稱「beach」原意是海灘，是因為雙方都在衝浪圈、討論海邊活動，才以此情境回應，並非指稱對方是婊子；不過，法官綜合前後文後認為，潘使用諧音梗影射對方，且「Bitch」具有輕蔑之意。

    法官認為，雙方是因私人恩怨在網路上針鋒相對，楊女先使用的「噁男」、「小母狗」罵潘；潘則以「各位男生要避免這種beach」回應，雖尖酸刻薄，冒犯及影響程度並非嚴重，旁觀網友見到此類粗鄙文字，未必會認同潘男，反而可能產生潘「對人不尊重、沒禮貌」等印象，甚至反過來支持楊女，難認直接貶損其社會評價，因此判處潘男無罪。全案仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播