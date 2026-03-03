為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雙重打擊！人夫抓包妻子外遇 對象竟是摯友

    2026/03/03 10:50 記者蔡彰盛／新竹報導
    愛妻與小王擁吻被拍到，竟是偷吃老公摯友！（情境照）

    結婚10多年的新竹縣林男，發現妻子張女無端晚歸，被友人發現在其他社區出沒，經徵信社拍到照片，竟是與林男摯友擁抱親吻，承受不住配偶及摯友雙重背叛打擊的林男憤而訴請離婚，新竹地院判准。

    102年結婚的林男說，妻子張女於112年下半年間，經常藉口出門、無端晚歸，友人目擊妻子出現在竹北市某社區，他113年間委託徵信業者調查，並拍得張女與陳男先後開車進出該社區、張女多次搭乘陳男座車購物逛街、牽手、擁抱，二人並於咖啡廳互動親暱且親吻。

    林男說，因陳男是他摯友，此無異使他同時遭逢配偶及摯友背叛打擊，憤而提告休妻。

    張女則說，先生起訴後，她曾表達願意再次嘗試修復婚姻關係，先生雖不願與她共居，但同意每月聚餐，甚至申報所得稅時，要求她提供自己及家人列為扶養親屬共同報稅，因此夫妻仍有共同生活可能，她仍希望能繼續維持婚姻，不願意離婚。

    法官調查，林男亦對摯友陳男提起侵害配偶權損害賠償訴訟，經新竹地院受理，雙方於庭外達成和解，陳男已依協議約定將和解金額給付完畢，換取林男撤告。

    法官審酌張女於婚姻存續中，與非配偶之人發生不正常往來關係，其所為已逾越夫妻間應謹守界限，悖離夫妻本應互負忠誠義務，足以動搖夫妻間互信互愛基礎，破壞婚姻和諧美滿，造成夫妻間誠摯互信感情基礎不復存在，自足令婚姻難以繼續維繫，難期再共同維持和諧婚姻生活，任何人倘處於同一境況，均將喪失維持婚姻意欲，應認婚姻已生破綻而無回復希望。

    林男也說報稅碰面都是為了討論官司，希望婚姻可以儘快終結，雙方可以協議離婚，不要浪費司法資源，已明顯無維繫婚姻意願，而張女雖稱不願意離婚，惟未見有何積極修復婚姻裂痕之舉。法官最後判准離婚。

