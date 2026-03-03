高雄茶飲店突遭噴漆砸場 店家復業：謝謝那天保護我們的英雄

高雄楠梓區茶飲店家遭人上門噴漆。（讀者提供）

春節連假前高市楠梓區德民路一家手作茶飲店家遭人上門噴漆、砸破壞盆栽，並與店家發生拉扯，混亂的過程中隔壁店家員工即時救援受傷，也有顧客多人挺身而出。店家經過多日收拾善後，重新復業，店家特別貼文「謝謝那天保護我們的英雄！」

警方調查，2月20日下午，27歲潘姓女子疑因家庭紛爭至姊姊開的店家外噴漆及破壞盆栽，當時隔壁店家的胡姓女員工上前關心，也遭波及並發生拉扯，造成胡女手部受傷，員警到場後立即協助潘女就醫，並依傷害、毀損罪嫌偵辦及違反家庭暴力防治法職權通報。

店家經過多日善後收拾終於復業，店家特別貼文：在那最無助的幾分鐘裡，還有見義勇為的人們毫不猶豫地站出來，幫忙壓制、保護我們！直到警察趕到現場才默默離開。因為現場真的太混亂，我們沒能好好跟這幾位救命恩人說聲謝謝，更沒留下聯繫方式。

並對那天預定自取與現場來店的客人致上最深的歉意，雖然洗不掉的噴漆讓我們很難過，但你們的勇氣讓我們感受到，這個社會還是有愛、有溫暖、有善良。

門前的盒栽遭砸壞。（讀者提供）

