    社會

    售票員勾結驗票員 高雄知名景點爆「一票兩賣」弊案

    2026/03/03 10:44 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄知名景點「崗山之眼」爆發售票員勾結驗票員弊案。（資料照）

    高雄知名景點「崗山之眼」爆發售票員勾結驗票員弊案。（資料照）

    高雄知名景點「崗山之眼」爆發售票員勾結驗票員，施姓驗票員先在遊客購買的入場票券打洞，再回收給吳姓售票員重覆販售給遊客，遊客驚覺不對勁檢舉，高市觀光局清查後將施、吳兩人送辦，檢方查出兩人不法侵占1萬5千多元門票收入，偵結後依業務侵占罪起訴。

    崗山之眼園區位於小崗山，佔地約1.8公頃，園區亮點天空廊道離地40公尺、全長88公尺，橋面有12公尺寬的玻璃鋪面，橋體為偏心懸吊式設計，以鋼結構步道懸吊凌空、視野極佳。

    檢方指出，崗山之眼園區委託給民間業者營運，全票票價60元、半票30元，2023年8月，遊客前往景點遊憩時，看到從售票員手中接過的入場門票已被打過洞，遊客懷疑內情不單純，向高市府觀光局檢舉，觀光局介入調查時，確認該名遊客沒有購票記錄，於是展開全面清查。

    觀光局發現，崗山之眼有兩名售票員，經比對兩人監視器錄影畫面及售票明細，確認其中一名徐姓售票員沒有問題，而吳姓女售票員（67歲）嫌疑很大，因此將她移送雄檢偵辦；檢方介入調查後，發現是吳女和施姓驗票員（64歲）勾結，施男會把遊客入場時打過洞的票券做記號回收，重覆販售給其他遊客，「一票兩賣」侵吞門票收入。

    經清查，吳、施兩人透過此手法重覆販售303張入場門票，從中牟利1萬5千多元，兩人到案後坦承犯行，但辯稱只有多賣1千多元，沒有1萬多元這麼多錢，但因事證明確，檢方偵結後依法將兩人起訴。

    圖
    圖 圖 圖
