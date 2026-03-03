長輩謊稱要到「磁場好」地方驅除嬰靈 竟帶她進摩鐵猥褻

謊稱嬰靈附體排陰，她遭長輩帶往摩鐵猥褻。（情境照）

新竹吳姓男子得知小美曾墮胎，竟謊稱她遭嬰靈附體，對她跟男友身體運勢都不好，要單獨到磁場好的地方排除陰氣驅逐嬰靈，結果吳男所說的磁場好的處所竟是汽車旅館，小美遭舔胸撩陰強制猥褻，事後吳男賠償50萬元和解，新竹地院再將他判刑。

法官調查，去年5月吳男對小美佯稱以其遭嬰靈附體，若不妥善處理，對她及其男友身體、運勢皆有不利影響，並虛構需與她單獨至磁場良好處所，替小美排除陰氣、驅逐嬰靈，使小美信以為真而心生畏懼，陷於吳男虛構情境中，自身理性思考及性自主決定權已受到壓抑，吳男利用此機會，帶往汽車旅館房間內撫摸、舔拭小美胸部、撫摸下體而為猥褻行為。

法官審酌吳男為小美長輩，本應克制己身行止與人際互動分際，竟為圖一己私慾，利用小美曾有墮胎過往，致對鬼神之說敬畏的心理狀態，告知需與其獨處一室，替她治療調氣，方得渡化嬰靈，使小美誤信為真且心生畏懼，而與吳男單獨前往汽車旅館，並在房內遭撫摸、口舔其隱私部位，致身心受創。

由於事後吳男坦認犯行，且與小美達成調解，依條件給付全數賠償金50萬元，堪認犯後尚知悔悟，並已勉力填補小美損害，最後依強制猥褻罪判刑1年3月，緩刑3年，並應接受法治教育3場次，及提供80小時義務勞務，緩刑期間付保護管束。

