桃園交警強化交通執法 取締違規行人意外揪出通緝犯

桃園市警局近期啟動為期一個月的「強化交通安全執法專案」，針對行人違規穿越道路等加強稽查。（桃園市警局提供）

桃園市政府警察局交通警察大隊近期啟動為期一個月的「強化交通安全執法專案」，針對大型車相關違規取締，也針對「車輛不停讓行人」及「行人違規穿越道路」等違規加強稽查；交大直屬中隊員警於昨（2）日上午在桃園火車站前執勤時，發現一名陳姓男子違規穿越馬路，員警上前攔查並查證身分，沒想到查詢系統顯示該男子是新北地檢署發布詐欺通緝犯，員警當場逮捕並解送歸案。

桃市交大統計，行人常見的主要交通違規態樣包含：不依規定擅自穿越車道，例如在禁止穿越路段穿越，或在行人穿越道100公尺內不依規定走指引路徑；此外，不依標誌、標線或號誌指示行走，如闖紅燈、未依行人專用號誌行走，以及在交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊，甚至低頭使用手機或使用動力運動器材穿越道路等，皆是升高用路風險因素。

警方呼籲，馬路如虎口，任何交通違規行為都可能成為交通事故風險，例如行人行走時低頭滑手機，危險性極高，務必避免才能提升安全。警方正持續結合相關交通事故進行大數據分析，針對高風險路段及時段實施高頻率的巡邏與精準執法，以降低交通事故發生機率。

交通大隊大隊長林東星表示，路口是交通事故發生率較高、也較危險的地方，行人在穿越馬路時務必遵守交通標誌、標線或號誌指示，並確實行走在行穿線上。他說，許多悲劇往往發生在「貪圖方便」的一瞬間，遵守交通法規不僅能保障自身安全，也是對其他車輛駕駛人安全的保障。

交大員警在桃園火車站前取締違規行人，意外揪出是通緝犯。（桃園市交通警察大隊提供）

