與死神拔河！花蓮消防與家屬接力搶命 婦送醫3分鐘恢復心跳

花蓮縣消防局仁里消防分隊持續精進各項急救技能，也呼籲民眾多參與CPR訓練。（消防局提供）

花蓮縣消防局仁里消防分隊本月1日接獲緊急救護，居住在花蓮市成功街的婦人突然失去呼吸心跳（OHCA），救護人員抵達現場後，隨即與家屬接力實施心肺復甦術，並施予插管、給藥等高級救命術，成功在抵達醫院後僅3分鐘便讓患者恢復自主循環，目前該名婦人已康復出院回歸正常生活，展現消防人員分秒必爭、守護生命的專業實力。

仁里消防分隊今指出，1日上午10點06分接獲報案，指出成功街有一名女性患者倒地不起，救護小組趕抵現場時，家屬已在進行初步CPR急救。消防隊員立即接手，並架設AED（自動體外心臟電擊去氧震盪器）及LUCAS自動壓胸設備持續搶救。救護過程中，AED偵測顯示為不建議電擊的PEA（無脈搏電氣活動）心律，但救護人員並未放棄，持續進行高效率壓胸。

為了在到院前爭取更多生機，仁里分隊的高級救護技術員（EMT-P）在救護車移動途中，迅速完成氣管內管插管，建立給藥途徑並每4分鐘給予一次腎上腺素（Epinephrine），維持患者的含氧量與藥物循環。救護車於10時34分抵達花蓮慈濟醫院，在救護團隊與醫護人員無縫接軌下，患者於10時37分成功恢復自主循環（ROSC），隨即轉往加護病房觀察。

花蓮縣消防局表示，此次成功挽救生命，關鍵在於家屬第一時間實施CPR，以及救護人員臨危不亂的專業判斷與高級救命術施作。仁里消防分隊強調，消防隊員肩負守護民眾生命的使命，未來將持續精進各項急救技能，也呼籲民眾多參與CPR訓練，在意外發生瞬間成為守護家人的第一道防線。

