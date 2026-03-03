這種姑姑！為姪女出氣PO文嗆人「睡自己閨密男友」 挨告瞎掰姪女發的

姑姑替姪女出氣，怒嗆對方「睡自己閨蜜男友真不要臉」，被對方提告。（資料照）

彰化洪女得知姪女與閨密鬧感情糾紛，竟然在社群平台上替姪女出氣，公開PO出限動，怒嗆對方「睡自己閨密男友真不要臉」，還加碼寫下「破的可以還吃藥」等等侮辱性字眼，甚至附上當事人照片，遭對方提告，出庭時掰貼文都是姪女發的，法官不採信，依加重誹謗罪判她拘役40天，得易科罰金。

判決書指出，被告洪女為姪女打抱不平，2024年8月間在自己所設的IG和臉書帳號公開發布限時動態寫著「睡自己閨密男友真不要臉」、「彰化破的可以還吃藥」，並附上原告照片。

洪女一度否認IG及臉書內容是她發布，並稱是姪女發布的，但姪女否認有使用該帳號，原告也證稱，女子還曾用Facetime打給她，要她向其姪女道歉。

法官認為，該女子因其姪女與原告有感情糾紛，不思勸導循理性方式解決紛爭，卻擅自在公開網頁對外指摘足以貶損被害人名譽內容，致使被害人受有精神上痛苦，且犯後否認犯行又未能取得被害人原諒或與被害人和解，因此依加重誹謗罪將她判處拘役40日，可上訴。

