高雄曳引車煞停 數十噸鋼捲滾落墜地險釀悲劇

鋼捲滾落路面，差點就擊落後方的機車騎士釀成悲劇。（警方提供）

一部載運鋼捲的曳引車，昨（2）日傍晚行經岡山火車站前省道，因紅燈煞停，重達數十公噸未綑綁牢固的鋼捲竟滾落路面，差點就擊落後方的機車騎士釀成悲劇。

岡山警分局調查，54歲王男昨傍晚5點多駕駛營業曳引車，沿岡山區中山南路北上外側車道行駛，行經岡山火車站附近，因前方紅燈煞停，導致車上載運的其中一顆鋼捲掉落路面，所幸未與其他車輛或行人發生碰撞，無人受傷。

當時有一部機車跟在曳引車後方行駛，機車騎士發覺鋼捲掉落，緊急剎車閃避逃過一劫，事後機車騎士將影片po上網，指當時大車突換車道，車上物品沒綁掉落，差點被擊落，一個家庭差點就因為大車司機的貪圖方便而破碎，家裡還有兩個小孩要養，真的有「劫後餘生」的感覺。

由於掉落鋼捲體積龐大，重達數十公噸，佔據部分車道影響交通順暢，員警接獲通報趕赴現場交通指揮疏導，引導往來車輛繞道避開障礙物，並同步連繫吊車到場協助排除，確保用路人行車安全。

警方表示，針對曳引車裝載貨物捆紮未牢固的違規事實，將依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款規定製單舉發，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，呼籲貨車裝載貨物務必加強綑紮及覆蓋，確保穩妥牢固後再行上路，以免造成貨物掉落，危及生命財產安全。

1部載運鋼捲的曳引車，昨（2）日傍晚行經岡山火車站前省道，因紅燈煞停導致未綑綁牢固的鋼捲滾落路面。（警方提供）

