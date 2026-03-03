為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老招再現?台中同銀行3小時連兩起 同警所「梅開二度」阻裝璜費詐騙

    2026/03/03 09:47 記者許國楨／台中報導
    第六分局市政所當天近中午才阻詐美金3萬元。（民眾提供）

    詐騙集團老招再現，「裝潢費」成了最新萬用說詞！台中市第六分局市政派出所前天在同一家銀行，短短3小時內接連攔下兩起假投資詐騙案，兩名男子一個要匯款、一個要提領現金，理由竟如出一轍都稱「房子要裝潢」，所幸在警方與行員機警查證下，及時守住逾130萬元血汗錢。

    當天近中午，西屯區該家銀行行員察覺一名男子欲匯出美金3萬元（約新台幣百萬元），面對關懷提問卻對資金用途交代不清，只反覆強調「裝潢房子」，行員察覺有異報警，市政所員警林聖傑、賴冠廷到場後抽絲剝繭，發現說詞前後矛盾，經耐心勸說與案例說明，男子才坦承是依網路投資訊息指示操作，驚覺落入假投資陷阱，當場取消匯款。

    未料相隔3小時，下午同一家銀行再度來電，稱另名男子準備提領37萬元現金，同樣聲稱用於「裝潢房屋」，卻提不出任何工程合約或報價單，市政所員警林津田、張瑄趕抵現場，指出詐團常教唆被害人以「裝潢費」當藉口規避查證，並分析近期案例，陳男神情動搖，最終放棄提款。

    警方指出，「裝潢費」已成近期詐騙集團教戰守則中的老梗話術，利用民眾對裝修支出金額彈性大的印象規避關懷提問，經查，兩案皆為假投資詐騙手法，兩名男子險些被騙走共計逾130萬元，所幸警銀即時攔阻，一毛未失，提醒民眾凡遇投資要求匯款或提領大筆現金，務必冷靜查證，可撥打165反詐騙專線求助，避免積蓄落入詐團之手。

    當天下午又有另名男子差點噴飛37萬元。（民眾提供）

