蘆洲毒蟲拒檢衝撞警車 警開槍追10餘公里逮人

新北市林姓毒蟲在蘆洲拒檢逃逸，從蘆洲逃到五股、泰山，犯嫌在泰山失控撞路邊機車棄車逃逸，大批警力圍捕查獲（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林姓男子3日凌晨駕車在蘆洲市區違停，警員攔查林嫌拒停，通報攔截圍捕，林嫌一路高速逃逸，在成蘆橋五股端、五股成泰路圍捕，但嫌犯仍高速衝撞，造成3車2警受傷，警方連開12槍喝令林嫌停車無效，林嫌原逃往八里方向，又從五股轉逃至泰山，因吸毒精神不濟，連撞路邊整排機車後棄車逃逸，隨即被警方逮捕，從嫌犯車上查出毒品吸食器，林嫌還懸掛他人車牌，警方初估林嫌毒駕拒捕，在蘆洲、五股、八里、泰山等地逃竄10餘公里落網，警方依違反毒品條例、妨害公務、毒駕送辦，續追毒品來源。

新北市警蘆洲分局蘆洲派出所員警3日凌晨巡邏途經蘆洲區正和街盤查1部紅線違停汽車，駕駛見警拒不配合，加速逃逸，警員通報啟動攔截圍捕，線上警力在五股區成蘆橋下設置攔檢點，但林嫌駕車高速衝撞，撞毀3輛警車，造成車上2警因衝撞挫傷，幸無大礙；警方另在成泰路、孝義路口設第2攔截圍捕點，犯嫌仍蓄意衝撞，員警見狀連開12槍制止，喝令停車，但林嫌仍衝撞警車後，仍駕車高速逃逸。

警方一路追緝嫌犯到泰山明志路一段，林嫌連撞路邊整排機車後棄車逃逸，警方循線在和平街1處停車場內逮人，以現行犯逮捕；警方除在車內搜出1組毒品吸食器，也發現林嫌懸掛他車車牌。

警方初判，林嫌吸毒後開車，心虛加上混食毒品恍神，毒駕危害用路人安全，落網後也無法偵訊，警方將依妨害公務、危險駕駛、毒品、毒駕等罪移送新北地檢署偵辦，對於林嫌拒檢逃逸沿途所犯交通違規均依法告發。

