涉併購矽品內線交易 日月光營運長吳田玉逆轉獲無罪檢方上訴

日月光營運長吳田玉等人，涉嫌違反證交法，高雄高分院更2審又逆轉無罪，高雄高分檢不服上訴最高法院。（記者鮑建信攝）

知名半導體大廠日月光併購矽品公司期間，營運長吳田玉等人涉嫌內線交易，被高等法院高雄分院更審大逆轉改判有罪後，經最高法院撤銷發回後，高等法院高雄分院更2審又逆轉，改判無罪後，高檢署高雄分檢已正式提起上訴，判決結果深受外界關切。

據了解，被告吳田玉為日月光公司營運長兼發言人，並為公司核心決策人員，被告張文慧為其友人﹔同案被告吳秋燕則為吳田玉秘書，負責經手所有他簽辦文件，且記錄及安排所有國內、國外會議行程，吳女配偶則為林威。

2015、2016年間，日月光公開收購股票上市交易的矽品精密公司，在併購期間，吳田玉等4人均實際知悉該2公司有重大影響其股票價格的消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，自行或以他人名義，分別購入矽品股票，涉嫌違反證券交易法。

高雄地院調查後，認定4人罪證不足，檢方不服上訴，但高雄高分院認為，判決書送達時間，依第1次時間為起算點，並認定超過20天上訴期限，判決駁回，但高雄高分檢不服上訴，最高法院則指有疑點未釐清，撤銷發回重審。

高雄高分院更審調查，應依第2次送達時間起算，上訴未逾期，並改判吳田玉有期徒刑1年10月，其餘張女等3人分處2年至3年半不等徒刑，其中僅林威獲緩刑。

田等人不服上訴，又被最高院發回，更2審審理後又逆轉，認為判決書應依第1次送達時間為起算點，駁回上訴，維持無罪判決，高雄高分檢則不服判決提起上訴，要求撤銷改判，屆時判決結果受財經界人士矚目。

