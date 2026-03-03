縱火燒死刺青店老闆夫婦 屏東男逃死定讞

屏東刺青店老闆黃姓夫婦遭縱火死亡案，許嫌不服高雄高分院判處無期，上訴最高法院被駁回並定讞。（資料照）

屏東刺青店老闆黃姓夫婦遭縱火死亡案，許姓嫌犯僅因細故行兇1、2審均判處無期徒刑，他和高檢署高雄分署均上訴，都被最高法院駁回並定案，高等法院高雄分院已發監執行。

屏東地檢署指出，被告許男曾三度到屏東市黃姓夫婦經營的刺青工作室紋身。2023年10月27日，他未預約而逕自到工作室，被黃男要求離去，雙方曾發生口角衝突。

許嫌因而心生不滿，於同月29日凌晨，騎車到加油站購買汽油，再轉往五金百貨行買火柴後，到刺青工作室1樓大門外，朝2輛機車潑灑汽油並點燃，隨即火速離開現場。

由於火勢猛烈，瞬間波及到工作室，黃姓夫婦睡夢中驚醒，逃避不及傷重死亡，屏東地院國民法官庭和高雄高分院依殺人等罪，判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身。

許嫌認為原審未考量沒有前科，犯案時僅19歲，如今已悔悟，要求撤銷原判決﹔高雄高分檢則指被告涉案情節重大，原審違背法令，上訴要求改判死刑，均被最高法院判決駁回，全案落幕，高雄高分院已接獲通知，將在押許嫌改為發監執行。

屏東市民享路一間刺青店2023年10月27日凌晨發生大火，黃姓夫婦睡夢中驚醒，逃避不及傷重死亡。

