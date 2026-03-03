為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    法國家族環台夜困台中海線 廟埕搭帳篷感受「台灣人溫暖」

    2026/03/03 06:30 記者黃旭磊／台中報導
    法籍家人經龍井區三德里長楊易明（右2）等人協助，在聖德宮廟埕搭帳篷度過黑夜。（讀者提供）

    法國一家三口在馬年新春期間，夫妻帶4歲兒展開一個月單車環台旅程，途經台中龍井因天色漸暗且體力不支，陷入無處落腳困境，經烏日警分局龍津派出所及當地三德里里長楊易明協助，在聖德宮廟埕搭帳篷度過黑夜，夫妻稱感受到「朋友口中那份真摯的溫暖。」

    春節期間，法國夫妻在從北台灣出發環島第7天行經龍井區中央路，年初二天色昏暗，帶著年僅4歲兒子，神情疲憊地走進龍津派出所，爸爸說孩子急需借廁所，員警透過翻譯軟體，得知全家體力達極限，由於轄區內並無露營區，所長李冠霖聯繫三德里里長楊易明，警民協調，安排至龍井三塊厝聖德宮廟埕暫宿。

    龍津派出所長李冠霖今天說，3人每天都在沿海廟埕搭帳篷，多年前，一位家族友人曾來台環島，回國後，對台灣濃厚人情味讚不絕口，這份感動在夫妻心中埋下種子，特地請一個月長假，帶孩子踏上這片陌生土地，果然感受朋友口中那份「真摯的溫暖」。

    員警親自開警車帶路，確認聖德宮有遮蔽處所，供水及守望相助隊在旁協助，漏夜安全無虞，讓法籍旅人在異鄉安心卸下疲憊，補足精神繼續旅程。

