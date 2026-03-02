「快還媽媽救命錢！」台東姊妹籌10萬救母遺失遭取走 警鎖定1女追查

女子拾走劉小姐內有現金10萬元與證件的包包。（民眾提供）

台東市一對劉姓姊妹母親要動手術，日前好不容易湊足10萬元現金，卻在228當天不慎將錢包遺落傳廣路，折返尋找時已不見，經調閱監視器發現被一名女子撿走，最後只能再向親友借錢、送母親到花蓮開刀。事件經上網公告，女子卻遲未出現，警方表示，正調閱監視器追查侵占救命錢女子。

時間是在228當晚7時、傳廣路一帶，監視器畫面中，穿深色外套，著白色T恤、牛仔褲與白鞋的婦女，經過看見路上的皮包猛然駐足，回頭俯身拾起就往前走。

失主劉小姐表示，228當天開車到當地接人，疑似是乘客開車門下車時，錢包滾出，自己當下未察覺，待5分鐘後發現，返回原處已不見包包，請託附近住戶並調閱監視器才發現被拾走。

劉小姐錢包內有約10萬元現金，是母親住院手術所需費用，另有金融卡、信用卡及部分外幣，「只能先向親友商借或從其他地方挪用應急」，盼該名路人能盡速歸還。

劉小姐後在網上發文指稱，相信拾得遺失包包的小姐可能是太忙才沒送交派出所，希望在1日前交給派出所，自己將不追究。只是時間已過，包包卻無下文，劉小姐姊妹2人最後還是找親友湊足母親開刀費，如今母親在花蓮手術後，已轉進普通病房。

警方表示，已將拾獲包包的影片提供給轄區所有派出所指認，目前尚未有回報確實消息，現已再進一步調閱女子行經路線，目前已發現可疑對象，將比對後、釐清身分並追回遺失物。

女子走過包包，突然停住腳。（劉小姐提供）

女子拾起內裝10萬元救命錢的包包，從容離去。（劉小姐提供）

