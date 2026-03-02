財神到！3/2威力彩開1注 今彩539頭獎開2注 大紅包開17組

3月2日開獎的威力彩、大樂透頭獎摃龜，今彩539頭獎開出5注。（本報合成）

3月2日開獎的威力彩頭獎開出1注，由新竹縣湖口鄉鳳凰村仁樂路143號的「兆億富投注站」開出，獨得獎金2億元；今彩539頭獎則開出2注，每注可得1000萬元，由桃園市桃園區龍壽里龍壽街108號的「滿億彩券行」、台北市大安區復興南路一段133之1號的「黃金連線彩券行」開出。春節大紅包開出28組，小紅包開出28組。

威力彩頭獎摃龜

第115000018期威力彩中獎號碼為「第一區：07、09、11、23、25、29，第二區：05」。頭獎1注中獎，獨得獎金2億元；貳獎摃龜；參獎13注中獎，每注可得15萬元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬元；伍獎共318注中獎，每注可得4000元；陸獎共2130注中獎，每注可得800元；柒獎共4209注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬1550注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬8014注中獎，每注可得100元；普獎共4萬5120注中獎，每注可得100元。

大樂透頭獎落空

第115000031期大樂透中獎號碼「19、25、27、28、33、39，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得280萬774元；參獎共60注中獎，每注可得5萬270元；肆獎共148注中獎，每注可得1萬3101元；伍獎共3126注中獎，每注可得2000元；陸獎共4193注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬9729注中獎，每注可得400元；普獎共5萬6315注中獎，每注可得400元。

第115000031期49樂合彩中獎號碼為「19、25、27、28、33、39」。四合開出4注，每注可得20萬元；三合共130注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2830注中獎，每注可得1250元。

第115000055期今彩539中獎號碼為「03、12、20、21、27」。頭獎開出2注，每注可得1000萬元；貳獎共407注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬2597注中獎，每注可得300元；肆獎共12萬3929注中獎，每注可得50元。

第115000055期39樂合彩中獎號碼為「03、12、20、21、27」。四合開出3注，可得21萬2500元；三合共418注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3578注中獎，每注可得1125元。

第115000055期3星彩中獎號碼為「094」。壹獎共103注中獎，每注可得5000元。

第115000055期4星彩中獎號碼為「3018」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

百萬大紅包剩171組

第115000031期春節大紅包中獎號碼「05、10、11、15、16、18、26、34、37」，春節小紅包「27」。

本期加碼開獎結果，大紅包共開出17組，總中獎注數18注，其中16組為單注中獎，1組為2注均分；小紅包開出28組，總中獎注數32注，其中24組為單注中獎，4組為2注均分。

大紅包累計開出443組、剩餘37組，小紅包累計開出711組、剩餘89組。下期（3月3日）持續加開。

威力彩、大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

