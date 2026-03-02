白貓好奇變灰貓！龍潭宮廟電暖器過熱起火 堂主提醒：務必記得拔插頭

桃園龍潭因暖爐起火燒棉被造成火警。（民眾提供）

還好人貓均安！桃園市龍潭區中興路巷弄一間3樓鐵皮加蓋建築物的宮廟，上月初2樓房間的電暖器疑似24小時未關、導致電暖器過熱，又緊貼床鋪，二樓臥室突然竄出火舌，濃煙狂冒，一旁貓咪都嚇得倉皇逃命，所幸鄰居即時發現，堂主衝上樓即時斷電、滅火，火勢未擴大延燒，也未造成人員傷亡，但屋內天花板、牆壁被燻黑，家具、衣物均受損。屋主事後在網路平台發文提醒民眾「使用電器後務必記得拔掉插頭」，累計吸引逾27萬網友觀看。

桃園龍潭慈玄堂劉姓堂主今（2）日受訪表示，「發生火警的時候是鄰居告訴我們說，上面已經在冒煙，已經著起來了，衝上去的時候火已經起來了，因為那煙太大，我是擋著濕毛巾上去滅火，剛好鄰居有給我一支滅火器。」

劉姓堂主當時十萬火急衝進屋內，房間裡的電暖器風扇冒出火光，火舌隨著風扇左右狂吹，火勢一發不可收拾，橘紅色烈焰迅速竄燒，濃煙瀰漫，底下塑膠椅及整台暖爐也陷入火海，更不堪高溫應聲倒地；目睹全程的白貓受到驚嚇，往後逃竄，鄰居發現趕緊打119報案。

根據監視器畫面顯示，起火當時房間內沒有人，但電暖器卻一直開著，下一秒突然竄出火光，一隻白貓看到火花後好奇前來觀看，沒想到火勢迅速蔓延，整台電暖器瞬間著火，屋內原本緊盯電暖器的白貓嚇得趕緊往後退。警、消初步調查後研判，屋內71歲婦人當天使用電暖器後離開房間，卻沒有關閉電源，疑似因電器過熱才釀成這場災禍。

對此，劉姓堂主表示，火災過後整個天花板、牆壁都燻黑，經宮廟弟子、鄰居大家幫忙一起恢復整理，所以2天的時間就整個完成油漆粉刷，屋內不要東西已全部清掉。事後他除PO文報平安，感謝神明保佑與鄰里協助，才沒釀成更大火勢，同時提醒民眾，電暖設備切勿長時間使用，更不要靠近易燃物品，避免發生意外。

桃園龍潭電暖器冒出火光，白貓好奇靠近。（取自桃園龍潭慈玄堂FB粉專）

電暖器火勢變大，白貓見事情不妙快逃。（取自桃園龍潭慈玄堂FB粉專）

白貓被燻成灰貓。（取自桃園龍潭慈玄堂FB粉專）

屋內天花板、牆壁被燻黑，家具、衣物均受損。（取自桃園龍潭慈玄堂FB粉專）

