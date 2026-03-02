為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2泰女吞115顆海洛因球 10多小時拉出830萬元毒品 撿回一命

    2026/03/02 22:25 記者顏宏駿／彰化報導
    2名泰女口吞塞肛664公克海洛英球，全數排出。（海巡署提供）

    泰國籍女子RERKKRATOKE CHUTHAMAT（以下稱R女）與AMORNKUL SURANGKANA（以下稱A女），2人吞食115顆海洛因球，毛重約664公克，2人經過海關時被海巡署攔下，到醫院吃瀉藥，花10多小時才把肚內市價約830萬元的海洛因排出體外，2人撿回一命，分別被判15年6個月、16年徒刑。

    判決書指出，2人先在泰國曼谷的飯店吞海洛因，集團成員將海洛因分裝成橢圓形顆粒及長條狀，並以保險套及乳膠膜包裹，以防止在人體內破裂。兩人分別以吞食、塞入肛門方式藏毒。2人與集團約定運毒1顆為泰銖800元（約台幣800元），2人若任務完成可獲8萬多元報酬。

    該案由彰化地檢署指揮偵辦，專案小組表示，「吞毒簡直是玩命」，他們不知道2泰女吞了多少毒球，2人也不知道自己吞了幾顆，到醫院以醫療儀器檢查發現肚子塞滿毒球，畫面讓人傻眼。因為要「排毒」隨時可能送了性命，透過瀉藥讓2人把毒球排出，但只要肚胃蠕動，海洛因球可能因擠壓破裂、小腸阻塞，隨時有送命的危險，經過10多個小時「排毒」，確定2人體內毒球全部排出，才鬆一口氣。

