憲法法庭兒少性侵追訴期計算不公開說明程序 婦團肯定也盼取消追訴期

憲法法庭今針對兒少性侵害案件追訴期間的計算方式，啟動不公開說明程序。（資料照）

憲法法庭今（2日）針對兒少性侵害案件追訴期間的計算方式，啟動不公開說明程序，勵馨基金會肯定議題提升至憲法層次審視，表示不僅是程序有進展，更代表國家開始反思現行追訴制度，是否真正回應兒少性侵害案件的特殊性與長期制度困境。

許多童年被性侵的受害人因為各種原因，要追究加害者責任時，常已過了訴訟期，憲法法庭今啟動兒少性侵害案件追訴期間的計算方式不公開說明程序。婦女團體勵馨基金會指出，童年遭受性侵的被害人往往難以辨識是侵害，不知道如何求助；即使嘗試說出口，也可能面臨質疑、忽視，更因恐懼或詮釋差異和關係壓力，難以開口求助，創傷延遲變成常態，若採傳統「犯罪發生時起算」，無異於將追訴時效的限制，轉嫁到尚未具備自主能力的孩子身上。

請繼續往下閱讀...

曾長期陪伴家內與熟人性侵倖存者的勵馨基金會進一步指出，許多加害人可能是父母、繼父母、同居人、手足或親屬等，倖存者難以訴說，更必須等到成年或心理、經濟獨立後，才有辦法談論過去經歷，法律應理解熟人性侵的特殊樣態，不能假設孩子受害時就可報案，因此追溯期應從成年起算。

勵馨基金會進一步指出，歐洲多國已針對未成年人性暴力案件取消追訴期限制，包括瑞士、荷蘭與丹麥；比利時更進一步，針對所有性暴力案件，不分被害人年齡，全面取消追訴期，我國應進一步檢討並朝取消追訴期的方向思考，讓被害人在準備好面對司法時仍保有提告權利，可保障司法權益，也展現社會對兒少性暴力零容忍的明確立場與宣示意義。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法