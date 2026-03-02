太子在台首腦超寵妻！豪車法拍驚見「0603」專屬艦隊 藏示愛密碼

檢警調偵辦太子集團查扣32輛頂級豪車，今於警察專科學校公開競標，除了價值破億的「四大神獸」引發騷動，現場一組神秘數字「0603」更揭開了該集團在台最高領導者李添的奢華生活與寵妻內幕。（記者廖振輝攝）

檢警調偵辦太子集團在台涉嫌洗錢、詐欺案，查扣逾50億元不法資產，其中最受矚目的32輛頂級豪車，今於警察專科學校公開競標，這場堪稱史上最強法拍最終共有24輛車成功落槌，為國庫挹注約4.36億元。除了價值破億的「四大神獸」引發騷動，現場一組神秘數字「0603」更揭開了該集團在台最高領導者李添的奢華生活與寵妻內幕。

此次拍賣的33輛豪車中，除了常見的「9999」、「7777」、「6666」等象徵大吉大利的標售號牌外，最令競標者嘖嘖稱奇的是，竟有高達8輛頂級超跑的車牌末4碼統一為「0603」。

據悉，這組數字並非偶然，而是李添為了向愛妻楊帥示愛，特別砸重金選用妻子的生日作為專屬編號。這支「0603艦隊」陣容極其驚人，涵蓋保時捷（Porsche）旗下的911 GT3 RS、911 DAKER、718 SPYDER RS、718 Cayman GT4 RS，乃至法拉利（Ferrari）SF90系列的SPIDER與STRADALE等夢幻車款，充分展現李添對超跑的狂熱與財力。

北檢偵辦發現，中國籍的李添身為太子集團在台首腦，不僅收藏超跑成癖，並以此經營其人際網絡；據知，李添平日極為豪氣，這些價值千萬的超跑除了供其自駕，大多大方借給在台友人，讓他們在朋友圈中「代為炫富」。

另據了解，李添本人的出行規格驚人，每當他在台活動，若非親自操駕，必由助理安排龐大的豪華車隊隨行護送。車隊編制通常以賓士邁巴赫（Maybach）作為前導，中間由勞斯萊斯（Rolls-Royce）擔任主車，後方則有壓陣的護衛車輛。李添端坐其中，進出皆有大陣仗隨從，排場之大被形容為「猶如總統出巡」。

