    台南烏山驚傳「槍擊」？獼猴糟蹋果園怒持BB槍射擊 男依社維法送辦

    2026/03/02 18:26 記者吳俊鋒／台南報導
    烏山風景區有人從車上持槍械射擊獼猴，警方火速偵辦。（民眾提供）

    台南烏山風景區驚傳有人從車上手持疑似「槍械」連續射擊野生動物，遊客見狀相當詫異，拍照PO網，在戶外恣意打靶的誇張行徑，各界議論。玉井警分局獲悉立刻啟動偵查，第一時間找到涉嫌者釐清案情，發現使用的是BB彈，初步測試並無殺傷力，主要是老家果園的高經濟作物遭到成群獼猴毀損，憤而進行驅趕，依社會秩序維護法送辦。

    位於南化區的烏山，除了踏青、健行之外，還有知名的龍湖寺等廟宇，假日人潮湧至，當地也以獼猴生態著稱，但常被指控糟蹋作物，造成損失，附近農民相當困擾。

    昨天有民眾在龍湖寺旁拍到1部轎車，駕駛突然手持槍械伸出窗外，持續射擊對面的獼猴，照片PO上社群媒體後，網友議論，驚呼太誇張，大罵「欺負弱小動物」、「傷害無辜生靈」，甚至擔心「萬一打到人怎麼辦」，直說要去報警、檢舉。

    現場目擊者描述，男子的開槍行徑引起猴群躁動，四散奔逃時，險些波及其他參拜的信眾，認為就算是有驅離的原因，做法也太激烈了，警方應該有所作為。

    玉井警方獲悉後，南化分駐所隨即展開追查，迅速在深夜找到涉嫌射擊的29歲林姓男子，釐清案情。據了解，他老家辛苦栽種的高經濟作物，屢遭猴群毀壞，以一般農具驅趕無效下，才到市區買來裝填BB彈的玩具槍進行嚇阻。

    由於看到猴群又闖入自家果園，因此以BB彈射擊，希望牠們會害怕、逃離，不要再侵擾，避免損失。訊後，林男今天被警方依社維法送辦。

