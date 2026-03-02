警政署與澳洲麥考瑞大學簽署MOU 首度開啟南半球教育合作

警政署副署長廖訓誠（右）與澳洲麥考瑞大學副校長Anthony Cahalan代表簽署教育訓練合作備忘。（記者姚岳宏翻攝）

為提升我國警政人才的國際競爭力並深化跨國學術合作，警政署今日上午與澳洲麥考瑞大學簽署教育訓練合作備忘錄，儀式由警政署副署長廖訓誠與該校副校長Anthony Cahalan代表簽署，澳洲辦事處官員亦到場觀禮。此次為警政署首度與澳洲大專院校建立教育合作關係，不僅象徵台澳雙方在執法學術交流邁入嶄新里程碑，更為區域安全合作奠定穩固基礎。

警政署自2015年起積極推動國際警察教育，先後與美國知名學院合作，至今已選送23名優秀同仁赴美深造，此次合作觸角首度延伸至南半球，未來每年將薦送2名員警赴麥考瑞大學，攻讀情報、戰略與安全、犯罪學或國際關係等四項專業碩士學位。由於澳洲在亞太地區扮演穩定區域安全的關鍵角色，且擁有豐富的跨境執法經驗，警政署期盼藉此進一步強化台灣防禦及打擊跨境犯罪的協作能力。

請繼續往下閱讀...

麥考瑞大學全球事務副校長Cahalan對此表達高度肯定，他指出該校在情報分析與犯罪學領域具備國際公認的專業實力，十分榮幸能與台灣警政署合作，透過每年提供台灣員警全職深造機會，不僅能實質精進警察專業發展，更期望能在印太區域安全的宏觀架構下，為台灣與澳洲建構出更深厚的知識交換平台與雙邊情誼。

警政署副署長廖訓誠強調，台澳共享民主與人權普世價值，此次簽署備忘錄，不僅是教育合作的深化與執法技術的提升，更開啟了兩國在警政實務與學術研究連結的新篇章，警政署表示，未來將持續推動「選送優秀員警赴國外進修計畫」，積極培養具備跨境協作能力的國際化警政人才，確保台灣警政體系與世界無縫接軌，共同為維護區域安全與社會穩定貢獻心力。

警政署副署長廖訓誠（右）與澳洲麥考瑞大學副校長Anthony Cahalan代表簽署教育訓練合作備忘。（記者姚岳宏翻攝）

警政署副署長廖訓誠與澳洲麥考瑞大學副校長Anthony Cahalan代表簽署教育訓練合作備忘。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法