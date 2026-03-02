花蓮無號誌路口車禍 6旬婦頭部重創不治

花蓮縣吉安鄉北安街與慶北三街路口今日清晨發生一起死亡車禍，貨車衝入田間。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉北安街與慶北三街路口今日清晨發生一起死亡車禍，機車受損嚴重。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉今日清晨發生死亡車禍！60歲林姓婦人騎乘機車行經北安街與慶北三街路口時，與一輛由77歲唐姓老翁駕駛的小貨車發生路口交叉撞，林婦因衝擊力道猛烈導致頭部重創，現場即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍於上午7點宣告不治。警方初步調查雙方均持有合格駕照，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

吉安警分局指出，這起意外發生在今日凌晨5點56分，當時林姓婦人騎黑色機車沿著慶北三街由東往西方向直行，而唐姓老翁則駕駛灰色小貨車沿北安街由北往南方向行駛。雙方在行經無號誌路口時疑似未減速注意，發生猛烈碰撞。小貨車在撞擊後失控衝進路旁田中，所幸車內唐男與乘客共2人均未受傷；然而機車騎士林婦則重摔在地，趴臥路面且傷勢嚴重。

花蓮縣消防局獲報後立即出動人車救援，救護人員到達現場評估，發現林婦已呈現創傷性OHCA（到院前心跳停止），隨即在現場施以高級救命術及心肺復甦術CPR，並由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院。遺憾的是，林婦因傷勢過重，經醫院全力搶救一小時後，仍於7點左右宣告不治。

經警方現場調查，唐姓男子酒測值為0，死者林婦的酒精檢驗值則仍待醫院抽血化驗。由於事故現場為無號誌十字路口，警方呼籲，駕駛人行經無號誌或閃光路口時，務必遵守「慢、看、停」原則，並依照交通規則，支線道車輛應停讓幹線道車、左方車應禮讓右方車。提醒民眾行經路口應減速並注意左右來車，確保自身與他人的行車安全。

