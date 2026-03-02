為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    不滿官司嗆殺法院院長、檢察官 高雄男3罪併處1年半 易科罰金加倍

    2026/03/02 15:39 記者鮑建信／高雄報導
    高市葉姓男子接連電話恫嚇法院院長、檢察長和台鐵站務員，揚言要殺害他們，被高等法院高雄分院依恐嚇罪，併處徒刑1年2月定讞。示意圖。（資料照）

    高市葉姓男子接連電話恫嚇法院院長、檢察長和台鐵站務員，揚言要殺害他們，被高等法院高雄分院依恐嚇罪，併處徒刑1年2月定讞，如易科罰金，改依2000元折算1日，比往常多出1倍。

    判決書指出，被告葉男因傷害案件，經高雄地檢署檢察官孫瑋彤起訴後，由地院審理期間，曾聲請書記官迴避被駁回，因而對孫和院長蔡國卿心生不滿。

    2025年6月16日下午，葉男涉嫌接連打電話到高雄地檢署和地院恫稱，要2人小心一點，有人要開槍打死他們。隔月18日下午，葉男又電話恐嚇台鐵鳳山站王姓女站務員說要去砍她。

    警方接獲報案，傳喚葉到案說明，依恐嚇罪嫌移送高雄地檢署，承辦檢察官認為他涉案情節重大，有反覆實施之虞，聲請法院羈押獲准並提起公訴。

    地院開庭調查，認定他觸犯3罪，各處有期徒刑6月，併科執行刑1年2月，如易科罰金，改依2000元折算1日。他不服上訴，堅持否認犯行，被高雄高分院駁回，全案落幕。

