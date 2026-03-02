憲法法庭開兒少性侵害追訴權說明會 不讓倖存者發言、限制代理人發言時間挨批

憲法法庭今召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，倖存者阿美今勇敢站出來為倖存者聲請人發聲。（記者王藝菘攝）

憲法法庭今召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，檢視民國94年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，說明會卻將性侵受害人、倖存者帶到另外的房間「只能聽、不能發言」，僅讓代理人出席說明會進行問答及討論，甚至只讓所有代理人發言10分鐘。倖存者阿美受訪表示，性犯罪倖存者所面臨的困難，在說明會裡似乎沒被真正看見，幾位聲請人感覺說明會並沒真正談到事情的核心重點。

台灣光寰協會與釋憲案律師團在兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會結束後，於司法院門口開記者會說明，兒少性侵追訴權釋憲案律師們高喊：「釋憲修法雙管齊下、為倖存者守住正義防線」。

倖存者阿美今勇敢站出來為倖存者聲請人發聲，她受訪表示，她也是倖存者之一，但她剛好提告時尚未過追訴期，但她是以聲請人案件的陪伴者身分參與說明會，她與案件聲請人們都認為說明會並沒談到事情的核心重點。

阿美指出，性犯罪案件的倖存者之所以受到追訴期限制很大的影響，其中一個原因是性犯罪倖存者在把自己的經驗說出時，會有非常嚴重的羞恥感，社會氛圍往往傾向檢討被害者，因此導致我們很難為自己發聲，因此希望未來如果有機會進行公開言詞辯論，能夠多邀請兒童心理學或身心科相關的專業人士替我們發聲。

「我相信法律有法律的專業，但性犯罪倖存者所面臨的困難，在這次說明會裡好像沒有被真正看見。」阿美遺憾地說。

兒少性侵追訴權釋憲案律師邱顯智受訪表示，不公開說明會限制倖存者代理人發言，所有代理人（10人）僅能發言10分鐘，現在連刑事法庭都沒這樣限制代理人發言時間，法務部陳述5分鐘、專家陳述意見15分鐘，大法官提問則問了70多分鐘。

邱顯智指出，他有和他的當事人說非常抱歉，這名當事人是民國89年國中一年級時遭受侵害，26年後終於站上憲法法庭，甚至從台東趕來卻無法發言，僅能由代理人發言且時間還很短。

憲法法庭今召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，台灣光寰協會與釋憲案律師團會後召開記者會，透露說明會現場狀況。（記者王藝菘攝）

