    首頁 > 社會

    說不出名字！竹警靠1張發票+監視器 助身障少年平安返家

    2026/03/02 14:50 記者蔡彰盛／新竹報導
    少年走進竹市第一分局樹林頭派出所求助。（記者蔡彰盛翻攝）

    日前一名少年走進新竹市警察局第一分局樹林頭派出所，一開始員警以為是同事的親友要來分局訪友，但幾經溝通卻發現雞同鴨講，經查證後發現該名少年患有中度心智障礙，身上亦無任何身分證件且無法清楚表達姓名、住址等辨別的資訊，員警見狀一邊先行安撫情緒、確保安全，一邊同時啟動協尋程序。

    透過一分局家防官與新竹市社會處確認人別後，得知少年父親透過「台灣障礙者權益促進會」申請臨托員協助照護少年，臨托員將少年送返住家後，少年又自行外出而走失，所幸少年最終自行徒步至樹林頭派出所求助，因而避免發生意外。

    一開始為迅速確認少年身分並協助返家，警方細心檢視少年隨身物品，發現其身上1張超商發票，據此推估可能居住於中正路周邊，立即前往附近超商查訪；另同步調閱中正路周邊監視器比對有無其行走身影，並通報市府社會處身心障礙福利科社工協助查證。

    經多方交叉比對後確認少年身分，隨即通知家屬及社工到場，少年終能順利平安返家。其中最溫馨的時刻是少年為表達感謝，更轉身向警員王勤文鞠躬，讓在旁的家屬都甚是感動。

    新竹市警察局呼籲民眾，如遇突發事件請勿慌張，如發現民眾疑似走失需要協助，請立即撥打110，警方將第一時間到場協助。另外，家中若有身心障礙者或需要照護親友，建議配戴緊急聯絡卡、識別手環或於衣物內放置聯絡資訊，並加強照護與外出安全管理，讓家中親人都能安全外出，平安回家。

