憲法法庭開兒少性侵追訴權不公開說明會 釋憲案律師團呼籲開公開言詞辯論

憲法法庭今召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，台灣光寰協會與釋憲案律師團會後召開記者會，透露說明會現場狀況。（記者王藝菘攝）

憲法法庭今召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，檢視民國94年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，台灣光寰協會與釋憲案律師團會後召開記者會，透露說明會現場狀況。台灣光寰協會強調，兒少性侵害追訴權不僅是法律問題，更攸關國家保護義務與性別人權的轉型正義，呼籲憲法法庭納入倖存者觀點，開啟公開言詞辯論。

兒少性侵害追訴權釋憲案檢視民國95年前性侵犯罪追訴期規定是否違憲，尤其對許多遭受兒少性侵的倖存者而言，需歷經多年心理重建才有能力發聲，卻早已逾越短暫的法律時效。

依照法務部統計數據，民國95年至115年1月，因性侵害案件提告，而因時效完成或逾告訴期間者，共有1224人。也就是說，過去20年內，平均每年有60餘人、每周都有人鼓起勇氣提告，但因時效因素，而被國家司法拒之門外。

台灣光寰協會與釋憲案律師團在兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會結束後，於司法院門口開記者會說明，兒少性侵追訴權釋憲案律師們高喊：「釋憲修法雙管齊下、為倖存者守住正義防線」。

台灣光寰協會理事長蔡尚謙受訪指出，不公開說明會開了兩小時，過程中也接受大法官們豐富的提問，大家對兒少的人權以及兒少性侵被害者，應給予程序權上的保障沒有意見、達成共識，但這份保障究竟是否適合溯及既往目前仍未達成共識。蔡表示，陳忠五大法官提出值得重視的倖存者角度討論，蔡宗珍、朱富美、楊惠欽等大法官則提出程序上及各國憲法比較。

兒少性侵追訴權釋憲案律師邱顯智表示，該釋憲案的共同聲請人有10位，今天有7位倖存者到場，只是他們被安排在另外一間房，他仍要重申兒少性侵的追訴權失效議題，是涉及根本正義的問題。

「中世紀的哲學家奧古斯丁曾說：『一個國家如果沒有正義，就有如強盜集團』」邱顯智強調，澳洲或其他國家的研究顯示，一個人在兒童時期被性侵，必須接近24年才能夠長出力量為自己發聲，可見在民國94年修法前的追訴時效僅20年遠遠不足，非常希望大法官能宣告這樣的制度違憲，並在司法機關跟立法機關的協力下，保障兒少權益。

邱顯智呼籲，兒少性暴力的追訴權是全民公共事項，我們希望最後能有個公開言詞辯論的機會，讓這件事情受大家檢視，畢竟此議題攸關正義、社會的公益性。

釋憲案律師李毓倫指出，法務部在會中強調在此事追訴權的修法上並無任何立法怠惰，這是非常令人不可思議，早在民國90幾年初，各國就針對追訴期有延長的規定，但在20年後，卻沒人注意到追訴權？國家保護義務又何在？希望在法務部「好不容易」提出修法的現在，修法草案盡快通過。

