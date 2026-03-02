當車手取款400萬 累犯沒拿半毛報酬仍判2年10月

陳姓男子擔任詐騙車手取款400萬元，落網後雖稱沒拿到報酬，台中地院法官審酌未與被害人和解，且有詐欺、洗錢前科，判處2年10月徒刑。（記者陳建志攝）

台南一名陳姓男子（27歲），去年1月加入詐騙集團擔任車手，范姓女子誤信投資虛擬貨幣，面交400萬元遭騙，陳男被捕後坦承犯行，雖宣稱未獲得報酬，法官審酌行騙金額不小，且因之前已有詐欺、洗錢前科，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處2年10月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男（27歲）加入LINE暱稱「婷婷」的詐騙集團，並擔任取款車手，先由詐團人員以LINE暱稱「黃昇華」和范姓女子加為好友，佯稱可購買虛擬貨幣投資獲利，范女不察相約面交。

詐團在2025年1月10日下午3點多，指示陳男攜帶偽造的工作證，在台中市北區向范女收取400萬的現金，陳男得手後，隨即在北區進化北路280巷21弄內，將收到的400萬元轉交給詐騙集團不詳成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得，范女察覺受騙後報案，警方循線逮獲陳男。

陳男在台中地院審理時坦承犯行，並有監視器畫面和手機截圖對話可佐證。

台中地院法官斥責陳男，不思循正當途徑獲取所需，貪圖不法利益，擔任詐欺集團面交車手，共同詐騙被害人財物，且隱匿詐欺犯罪所得，造成范女財產損害難以追回，危害社會治安及經濟秩序，審酌犯後坦承犯行，詐欺金額不小，且尚未與被害人達成和解，之前已有詐欺、洗錢前科素行不佳，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處2年10月徒刑，可上訴。

