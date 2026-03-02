為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    憲法法庭召開兒少性侵追訴權不公開說明會 8位大法官終於破冰合體

    2026/03/02 14:01 記者楊心慧／台北報導
    8位大法官皆出席兒少性侵害追訴權不公開說明會。（記者王藝菘攝）

    憲法法庭5名大法官去年評議憲訴法修正案違憲，憲法法庭於12月19日宣判，讓憲法法庭得以復活，至今共做出3次判決，3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美皆未參加評議；不過憲法法庭今天召開兒少性侵害追訴權釋憲案不公開說明會，除了當事人及聲請方律師蔡尚謙及前立委、律師邱顯智到庭外，8位大法官皆出席不公開說明會，終於破冰合體。

    立法院2024年三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的人數不得低於9人，民進黨立院黨團51位立委今年1月於總統公布施行前，向憲法法庭提起憲法訴訟；僅存8位大法官的憲法法庭，於去年12月19日判決認定憲訴法修正案的立法程序有明顯重大瑕疵，牴觸憲法，即日起失效。

    蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官當時並未參加評議，卻於判決前對外發布「不同意見書」，認為未合法組成的憲法法庭自始不具審判權，5位大法官合議做成的判決應屬無效。憲法法庭自去年12月19日起便持續產出判決，後續「115年憲判字第1號」、「115年憲判字第2號」3位大法官也未參與評議，仍主張判決違法。

    據了解，今天8位大法官出席不公開說明會，其中有6位大法官針對兒少性侵害追訴權進行提問，8位大法官終於在今年首度上演合體。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

