    首頁 > 社會

    為錢賭性命！泰女吞食海洛因、塞肛門運毒 下場曝光

    2026/03/02 12:58 記者顏宏駿／彰化報導
    兩名泰籍女子將市值830萬海洛因企圖夾帶入境。（圖／海巡署偵防分署台中查緝隊提供）

    泰國籍女子RERKKRATOKE CHUTHAMAT（以下稱R女）與AMORNKUL SURANGKANA（以下稱A女），以吞食和塞肛門方式幫販毒集團運海洛因，集團開價運1顆賺800元泰銖（相當於台幣800元），R女吞服60小顆，肛門再塞1大顆；A女吞服50小顆、肛門塞4大顆，兩女從泰國抵台，在高雄小港機場被警方攔下，彰化地檢署以運輸第一級毒品罪及私運管制物品進口罪起訴，該案經彰化地院審理終結，R女被判有期徒刑15年6個月，A女判16年，均於刑滿或赦免後驅逐出境。

    判決指出，兩女均為泰國籍成年人，R女在泰國經交友平台認識暱稱「Q」的泰國男子；A女由暱稱「Wannabe」男子介紹，認識「KOOKKAI」。兩人分獲告知，每夾帶1顆海洛因球（不分大小）可獲泰銖800元報酬。

    去年9月7日凌晨，「Q」在泰國某飯店房間內，指示R女將1顆大顆海洛因塞入肛門、再吞服60小顆（總毛重273.07公克）；A女肛門塞入4大顆、吞服50小顆（總毛重390.93公克）。「KOOKKAI」在場監督。兩女從「Q」獲得泰銖1萬3200元零用錢後，隨後搭乘自曼谷起飛班機抵高雄小港機場。若順利交貨A、R女可在台灣再領取12萬、8萬元報酬。

    當日下午4時26分，兩女於入境關口遭專案小組查獲，送醫X光照射發現體內大量塊狀異物，醫師以瀉藥排出後，警方以拉曼檢測儀初篩呈海洛因反應。

    法院審理時，兩女於警詢、偵查及審判中均坦承犯行，法官認為運輸毒品已離開泰國起運地並進入我國境內，其與集團成員有犯意聯絡及行為分擔，毒品為萬國公罪，運輸行為嚴重危害國民健康與社會治安，兩女雖初犯且坦承，仍應從重量刑。

    據了解，兩女吞食、塞肛門方式藏毒，總市值達830萬元，由於吞食量太大，在「排毒」時，專案小組要她們要清楚記得排出數量，兩人在醫院透過灌腸跟吞瀉藥方式，前後排泄10多次，耗時10多小時，才全數排完。

