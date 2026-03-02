為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通緝犯騎車吸喪屍煙彈被攔查 突催油門想落跑被壓制

    2026/03/02 12:40 記者陸運鋒／新北報導
    黃嫌一開始假意配合，卻突然催油門想落跑，隨後被警方壓制。（記者陸運鋒翻攝）

    通緝犯黃姓男子昨天下午騎機車行經新北市中和景平路時，因吸食喪屍煙彈被巡邏警方攔查，黃男一開始假意配合，卻突然催油門想落跑，隨後被警方壓制，經毒品快篩檢測後呈陽性反應，詢後移送偵辦。

    據了解，40歲黃嫌因涉及洗錢防制法，遭判處5個月有期徒刑，但未依報到時間入監服刑，上個月遭新北地檢署發布通緝。

    中和警分局調查，黃嫌昨天下午2時許騎機車外出買東西，行經中和景平路停紅燈時，一邊吸食喪屍煙彈神情渙散，警方見狀後隨即上前將其攔查，而警方將黃嫌引導至路邊時，他還催油門衝撞打算落跑，所幸被警方即時攔截壓制。

    據知，警方在黃嫌身上搜出毒品依託咪酯菸彈1顆、依託咪酯殘渣菸彈2顆及電子菸主機2支等違禁品，經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，除扣車及開單告發外，詢後依毒品危害防制條例、不能安全駕駛罪嫌移送新北地檢偵辦，另通緝部分解送歸案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方在黃嫌身上搜出喪屍煙彈。（記者陸運鋒翻攝）

