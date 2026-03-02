辱執法警察「智障狗」判無罪 法官：未影響公務執行

員警戒護通緝犯歸案，遭辱「智障狗」通緝犯判無罪。（情境照）

高雄市涉犯妨害公務洪姓通緝犯遭陳姓員警緝獲後，在押解歸案途中，不斷以輕蔑言詞挑釁戒護員警，揶揄員警在車上偷睡覺，甚至辱罵員警「智障狗」，被依侮辱公務員罪起訴；法院審理認為，該法條要「足以影響公務員執行公務」之情形始構成犯罪，洪男已順利歸案無持續口出惡言，判洪男無罪，可上訴。

判決指出，被告洪男因妨害公務案，2024年8月發布通緝，被仁武警分局派出所陳姓警員緝獲，於同年8月31日凌晨，夥同另一名員警開車解送洪男，洪坐後座左側、陳姓員警坐後座右側戒護。

未料，洪解送過程中，在警車內先揶揄告訴人在車上偷睡覺，持續出言「智障狗在那邊搖搖頭，跑掉了，還在那邊做鬼臉，智障狗、智障狗」，以此暗喻方式侮辱依法執行職務之員警。

洪男警訊時坦承口出「智障狗」言詞，但否認有侮辱公務員之犯行，辯稱，我不是針對員警，真的有在路上看到狗，我沒有要罵警察的意思。

橋頭地院審理時，勘驗相關行車記錄器、員警密錄影音，以及在場員警證詞，認定洪男確實針對戒護員警出言不遜，但認為，被告雖有貶損意涵，但員警未於當下有何制止，最後仍順利將被告解送至分局偵查隊，完成其公務執行，客觀上無從認定已達到足以妨害、影響員警執行公務之程度，縱令人感到不快，亦難逕以侮辱公務員罪相繩，而判被告無罪。

