男童清境農場拍照被馬咬傷右耳重建 二審逆轉業者判賠71萬元

一名蔡姓男童在南投清境農場拍照遭馬咬傷，父母提告求償一審判駁回，上訴二審認為現場圍欄高度不足有過失，判決應賠償71萬餘元。示意圖，圖中馬匹與本文無關。（記者陳建志攝）

一名2歲多蔡姓男童，2021年4月由父母帶著前往南投縣清境農場遊玩，卻在餵馬區由媽媽抱著拍照時，遭馬匹咬甩右耳，並造成媽媽重心不穩跌倒，出現右耳撕裂傷合併部分軟骨缺損，父母事後提告求償，一審認為業者已有設置警告牌，是母親太靠近圍欄判決駁回免賠，不服上訴二審後，台中高分院認為圍欄高度不足有過失，判決李姓業者和清境農場要連帶賠償71萬4149元。

這名蔡姓男童，2021年4月5日跟著爸媽到南投清境農場遊玩，並由媽媽抱著他在餵馬區柵欄外拍照留念，沒想到遭靠近的馬匹咬甩右耳，造成媽媽重心不穩，與男童雙雙摔倒在地，男童右耳撕裂傷合併部分軟骨缺損、右後腦部挫傷及瘀傷，媽媽也出現左膝壓砸傷、左側膝部擦傷的傷害，因男童後續須進行右耳重建，加上父母請假照顧，包括醫藥費、懲罰性賠償金，3人共求償693萬餘元。

南投地院審理後認為，負責馬匹管理的李姓業者，事前已在餵馬區設置圍欄，並在圍欄外圍繫繩及設置警告牌，且有人在場宣導提醒注意安全距離，已盡相當注意義務，男童媽媽未注意現場設有警告牌，亦未聽從現場人員的安全宣導，逕自接近圍欄拍照致兩人受傷，是自身行為所致，難認業者提供的服務有何欠缺安全性，針對該事故無任何過失，不需負賠償責任，判決駁回。

男童和父母不服上訴二審，李姓業者強調，「餵馬區」已設置圍欄、圍欄外圍繫繩及「靠近我要保持兩個手臂的距離唷！不然我可能一轉頭就咬下去了呢」、「保持距離，預防咬傷」的警告標語，現場並有人員進行宣導、提醒遊客注意保持「餵馬區」的安全距離，此種安全性設計，應已符合專業水準可合理期待的安全性。

不過台中高分院法官認為，李姓業者和清境農場未查核「餵馬區」的圍欄高度是否足以防止馬將頭伸出圍欄外，以確保園區提供的服務符合專業水準，判決李姓業者和清境農場連帶賠償蔡姓男童包括醫藥費、右耳重建費、精神慰撫金、懲罰性賠償金共70萬3463元；賠償媽媽醫藥費等費用1萬686元，共賠償71萬4149元。

