幼兒園之狼毛畯珅5度偷摸又偷拍 判賠一女童225萬元

台北市私立培諾米達幼兒園的園長之子、教保員毛畯珅性侵、猥褻46名女童，法院分兩波判決毛男各28年8月、30年徒刑，前者已定讞發監，後者由二審審理中；其中一名受害女童及家長提民事求償1200萬元，台北地院判毛畯珅、其母洪珮筠、幼兒園前負責人王映人應連帶賠償225萬元。仍可上訴。

毛畯珅第一波被起訴性侵、猥褻6名女童224次，去年5月已被判處28年8月徒刑定讞，由看守所直接移監服刑；台北地檢署第2波起訴毛男性侵、猥褻、偷拍40多名女童，台北地院一審去年9月認定他侵犯40名女童共510罪（其中2件未遂），每罪各量處8個月至14年徒刑，總刑期共3552年，合併應執行30年有期徒刑、併科罰金5億元，此部分上訴高等法院審理中。

其中一名受害女童與其母親，提民事訴訟向毛畯珅、毛母及幼兒園負責人求償，主張2022年6月於在幼兒園午休時5度遭毛男侵犯，伸手進她睡袋伸進內褲摸下體和屁股，又趁她脫褲子時以手機偷拍8張下半身赤裸照。

女童的單親母親指控，毛男的犯行嚴重危害女兒身心發育及健全發展，也使她對女兒的遭遇深深感到自責與氣憤，幼兒園縱容不具教保員資格的毛畯珅任教，未盡雇用人的注意、監督義務，訴請毛男與園長毛母、前負責人連帶賠償1200萬元。

毛畯珅未置辯詞，毛母答辯稱是兒子的個人行為，雇用程序合法；王映人答稱自己於2020年7月出境，新冠肺炎、轉赴芬蘭發展，2023年2月母喪才短暫返國3個月，幼兒園全交給洪女經營，同年8月返台才知毛男惡行，她也積極善後，還與洪女發生肢體衝突，自己不應連帶賠償。

北院法官審理後認定，洪、王是共同經營的合夥人關係，皆應負連帶責任，審酌毛畯珅犯行等一切情狀，判3人應連帶賠償女童200萬元、其母25萬元，共225萬元。

本件是全案第2件民事求償判決，之前北院已判毛男母子應賠償另一女童及家長60萬元。

