    首頁 > 社會

    男子裝顧客到寢具店 偷走臥病老闆娘手機

    2026/03/02 12:21 記者歐素美／台中報導
    大雅所所長羅明中說明竊案情形。（民眾提供）

    一名男子假冒消費者，走進台中市大雅區一家寢具店，趁老闆娘生病躺在店裡未注意，偷走老闆娘的手機，老闆娘昨晚憤而到報出所報案，台中市大雅警分局獲報，目前已鎖定涉案男子特徵，將持續擴大追查，全力緝捕到案，以保障商家財產安全。

    民眾在Threads上PO文表示，他阿嬤生病躺在寢具店內，一名穿著水藍衣服及紅色褲子的男子竟假裝客人，趁阿嬤未注意到，偷走阿嬤的手機，阿嬤生病就躺在店裡，你還偷她學很久的手機，痛罵竊賊「良心何在」？要求竊嫌歸還手機，否則已備份相關影像資料，並將保留法律追訴權。

    大雅警分局表示，枋姓婦人（57歲）昨天晚上6點41分到派出所報案，指稱手機遭不明男子拿走，損失金額約3000元，目前警方已調閱店家及周邊監視器畫面，發現該嫌徒步前往行竊，已初步鎖定涉案男子特徵，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障商家財產安全。

    警方並呼籲店家與民眾，無論營業或休息時段，都應加強門鎖與監視設備，貴重財物應妥善保管並避免大量留置店內，如發現可疑人員徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區治安。

