馬咬傷幼童二審逆轉判賠71萬 清境農場:尊重法院判決

2歲幼童5年前被清境農場的馬咬傷耳朵，家長控告場方並求償231萬元，一審判農場免賠，家長上訴，台中高分院認為農場人員配置與設備管理有欠缺，判賠71萬元。清境農場表示，尊重法院的判決，而這幾年已加強兩道圍籬和警語，安全會更為小心。

蔡姓遊客夫妻帶2歲兒子，2021年4月間，在清境農場觀山牧區「餵馬區」柵欄外，蔡妻與兒子和馬屁合照時，馬突然靠近朝男童右耳咬下，蔡妻與男童跌落在地受傷，造成男童耳軟骨缺損等傷勢。事後蔡姓民眾提告，向清境農場及負責維護、管理馬匹的李姓業者索償醫藥費、慰撫金、懲罰性賠償金，共231餘萬元。

南投地方法院審理時，李姓業者強調「餵馬區」設有圍欄，欄外有繫繩、警告標語，還有人員宣導，蔡姓民眾未注意標語，也沒聽從人員宣導，逕自靠近馬匹才受傷；清境農場則主張，馬匹服務是由業者提供，農場不負消保法責任。地方法院認爲業者無違反任何注意義務情形，判決免賠。

蔡姓民眾不服上訴，台中高分院審理認為，現場雖有標語，假日人潮多時，警語未必被看到；國內對柵欄設置無規範，但業者有設立標語，已預見馬匹可能咬傷遊客，卻未加強圍欄高度。

李姓業者在案發後，隨即在圍欄外增加防護繩、提高圍欄高度、增設警告牌，可見依案發時科技、能力，可預防事故發生，李未做而有疏失。清境農場對業者也有監督之責，認定農場與業者都有疏失，需負連帶賠償責任，考量可請求的金額，判賠71萬元。還可上訴。

對於台中高分院逆轉判決馬場業者和清境農場要賠償，清境農場場長王仁助表示，這件5年前發生的案子，最近二審判決要賠，場方尊重蔡姓遊客上訴和法院的判決，而在該意外發生後，馬廄已加高圍籬，並拉出第二道圍籬，也增加警語標誌，仍請遊客能多加注意。

