為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中和烘爐地三貼下山自撞害孫殞命 阿公轉入加護病房將送辦

    2026/03/02 12:18 記者陸運鋒／新北報導
    楊男騎機車後座載著王姓妻子，3歲孫子站在前方腳踏板，行經新北中和區興南路二段烘爐地山路時，失控自撞電線桿發生事故。（記者陸運鋒翻攝）

    楊男騎機車後座載著王姓妻子，3歲孫子站在前方腳踏板，行經新北中和區興南路二段烘爐地山路時，失控自撞電線桿發生事故。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市一家五口昨天下午前往中和烘爐地拜拜後，楊姓騎士騎機車載妻子及3歲孫子「三貼」下山，途中疑操作不慎失控撞電線桿，3歲男童頭部重創送醫搶救仍告不治；楊姓阿公胸腔、大腿骨折緊急開刀後，已轉加護病房觀察，警方將待情況穩定後訊問，依過失致死罪嫌送辦。

    中和警分局調查，3歲男童的68歲祖父楊男與65歲祖母王女、32歲父親、31歲陳姓母親一家五口都住在新北市中和區，昨天趁228連假最後一天分乘2輛機車到烘爐地拜拜，事後阿公騎車下山，後座載著阿媽，3歲男童站在前方踏板，豈料，下山行經興南路二段399巷時，疑操作不慎失控撞上路邊電線桿，隨後趕上的男童父母發現祖孫3人倒臥在地急忙停車，路過民眾見狀紛紛報案。

    據知，警消趕抵現場時，發現3歲童頭部重創，已經失去呼吸心跳，楊姓阿公胸腔、右腿骨折，王姓阿媽多處擦挫傷，隨後將3人分別送往衛福部立雙和醫院、新店慈濟醫院救治，3歲童經急救後昨下午4時許仍因傷重不治。

    據指出，楊姓阿公緊急開刀後，目前仍在加護病房治療，經抽血檢測酒測值為0毫克，待情況好轉將依過失致死罪嫌送辦，違規三貼騎車部分將開罰，可處300元以上600元以下罰鍰，警方已調閱監視影像及採證還原事發經過，確切事故原因尚待調查，至於男童死因仍待檢警相驗釐清。

    相關新聞請見：

    烘爐地拜拜遇死劫！祖孫3人騎機車自撞電桿 3歲孫站腳踏板重摔不治

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播