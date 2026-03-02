中和烘爐地三貼下山自撞害孫殞命 阿公轉入加護病房將送辦

楊男騎機車後座載著王姓妻子，3歲孫子站在前方腳踏板，行經新北中和區興南路二段烘爐地山路時，失控自撞電線桿發生事故。（記者陸運鋒翻攝）

新北市一家五口昨天下午前往中和烘爐地拜拜後，楊姓騎士騎機車載妻子及3歲孫子「三貼」下山，途中疑操作不慎失控撞電線桿，3歲男童頭部重創送醫搶救仍告不治；楊姓阿公胸腔、大腿骨折緊急開刀後，已轉加護病房觀察，警方將待情況穩定後訊問，依過失致死罪嫌送辦。

中和警分局調查，3歲男童的68歲祖父楊男與65歲祖母王女、32歲父親、31歲陳姓母親一家五口都住在新北市中和區，昨天趁228連假最後一天分乘2輛機車到烘爐地拜拜，事後阿公騎車下山，後座載著阿媽，3歲男童站在前方踏板，豈料，下山行經興南路二段399巷時，疑操作不慎失控撞上路邊電線桿，隨後趕上的男童父母發現祖孫3人倒臥在地急忙停車，路過民眾見狀紛紛報案。

請繼續往下閱讀...

據知，警消趕抵現場時，發現3歲童頭部重創，已經失去呼吸心跳，楊姓阿公胸腔、右腿骨折，王姓阿媽多處擦挫傷，隨後將3人分別送往衛福部立雙和醫院、新店慈濟醫院救治，3歲童經急救後昨下午4時許仍因傷重不治。

據指出，楊姓阿公緊急開刀後，目前仍在加護病房治療，經抽血檢測酒測值為0毫克，待情況好轉將依過失致死罪嫌送辦，違規三貼騎車部分將開罰，可處300元以上600元以下罰鍰，警方已調閱監視影像及採證還原事發經過，確切事故原因尚待調查，至於男童死因仍待檢警相驗釐清。

相關新聞請見：

烘爐地拜拜遇死劫！祖孫3人騎機車自撞電桿 3歲孫站腳踏板重摔不治

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法