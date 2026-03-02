228連假前揚言要在台鐵、高鐵放炸彈 鐵警局火速逮恐嚇犯

警方逮到郭嫌。（記者王冠仁翻攝）

日前有民眾透過台鐵、高鐵的客服系統留言，聲稱要去台北車站放火、放炸彈、殺人。警方事後追查，根據留言者的IP位置，循線鎖定恐嚇犯嫌是住在彰化的29歲郭姓男子；警方循線前往逮人，郭居然說只是因為不滿近來時事、心情不好才留言洩憤。他被警方逮捕，移送檢方後也被聲押獲准。

警方調查，高鐵公司在上月25日發現客服系統中有人留言，揚言要在台北車站放火、放炸彈、還要殺人，台鐵公司在隔天也接獲4件雷同留言。由於當時正值228連續假日前夕，警方為確保大眾運輸安全及防範無差別攻擊，不僅加派人手在相關站體內加強查察、搜索可疑物品，也根據留言者的IP位置展開追查。

案經警方調閱相關數位足跡交叉比對，警方鎖定涉案者是住在彰化的29歲郭姓男子，警方在上週五前往其住處逮人。

據悉，郭聲稱並沒有實際要製作炸彈或執行殺人計畫，他只是不滿近來時事、心情不好，才一時萌生偏激想法並透過留言恐嚇來紓壓洩憤。

警方最後將郭依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送法辦，經彰化地檢察署向彰化地方法院聲請羈押獲准。

鐵警局強調，近期有不法分子於網路散布危安言論，意圖引發社會恐慌。為維護鐵道安全，警方除持續強化站區與列車巡守量能，也請台鐵、高鐵落實異常通報機制，全面警戒旅運安全，以利民眾安心搭乘。

警方呼籲，民眾切勿因一時興起或模仿效應，於網路散播恐嚇訊息；此舉不僅耗費社會資源、引發大眾恐慌，更屬嚴重違法行為。對於此類案件絕對嚴辦到底、絕不寬貸，以維護大眾運輸安全與社會安定。

