為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    228連假前揚言要在台鐵、高鐵放炸彈 鐵警局火速逮恐嚇犯

    2026/03/02 12:11 記者王冠仁／台北報導
    警方逮到郭嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮到郭嫌。（記者王冠仁翻攝）

    日前有民眾透過台鐵、高鐵的客服系統留言，聲稱要去台北車站放火、放炸彈、殺人。警方事後追查，根據留言者的IP位置，循線鎖定恐嚇犯嫌是住在彰化的29歲郭姓男子；警方循線前往逮人，郭居然說只是因為不滿近來時事、心情不好才留言洩憤。他被警方逮捕，移送檢方後也被聲押獲准。

    警方調查，高鐵公司在上月25日發現客服系統中有人留言，揚言要在台北車站放火、放炸彈、還要殺人，台鐵公司在隔天也接獲4件雷同留言。由於當時正值228連續假日前夕，警方為確保大眾運輸安全及防範無差別攻擊，不僅加派人手在相關站體內加強查察、搜索可疑物品，也根據留言者的IP位置展開追查。

    案經警方調閱相關數位足跡交叉比對，警方鎖定涉案者是住在彰化的29歲郭姓男子，警方在上週五前往其住處逮人。

    據悉，郭聲稱並沒有實際要製作炸彈或執行殺人計畫，他只是不滿近來時事、心情不好，才一時萌生偏激想法並透過留言恐嚇來紓壓洩憤。

    警方最後將郭依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送法辦，經彰化地檢察署向彰化地方法院聲請羈押獲准。

    鐵警局強調，近期有不法分子於網路散布危安言論，意圖引發社會恐慌。為維護鐵道安全，警方除持續強化站區與列車巡守量能，也請台鐵、高鐵落實異常通報機制，全面警戒旅運安全，以利民眾安心搭乘。

    警方呼籲，民眾切勿因一時興起或模仿效應，於網路散播恐嚇訊息；此舉不僅耗費社會資源、引發大眾恐慌，更屬嚴重違法行為。對於此類案件絕對嚴辦到底、絕不寬貸，以維護大眾運輸安全與社會安定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播