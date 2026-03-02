彰化男持刀、榔頭猛踹鄰居家大門 全家人嚇哭

彰化一名男子持長刀和榔頭踹鄰居大門。（翻攝自臉書員林人俱樂部）

彰化縣北斗鎮除夕當天發生一起鄰居持刀械恐嚇的驚悚事件，一名男子手持榔頭及長刀，瘋狂敲打鄰居大門，畫面在228連假期間在網路瘋傳。警方表示，男子情緒不穩，第一時間已協請消防隊將他送往醫院治療。全案後續依涉嫌刑法恐嚇、毀損及侵入住宅等罪嫌，函送彰化地方檢察署偵辦。

這起事件發生在除夕2月16日除夕當天，男子持刀和榔頭闖入鄰居住處，鄰居急忙報案，警方到場時，現場已無衝突狀況，但鄰居已嚇到狂哭。警方前往男子住處，將人帶回偵辦，並當場查扣涉案的刀械1枝及鐵鎚1把。

請繼續往下閱讀...

不過，昨（1）日相關畫面在「員林人俱樂部」臉書社團曝光，讓不少網友看了直呼「太恐怖」。從監視器畫面可以看到，該名男子穿著藍色連帽外套、短褲和拖鞋，雙手分別握著榔頭與長刀，先是用榔頭猛力敲擊門框和門鎖位置，接著再用長刀深入門縫試圖撬開門板。

整個過程約50秒，該名男子對大門進行了大約10次猛烈敲擊，還多次用身體推擠門板，打不開只好用腳踹門，大門已出現明顯受損痕跡，門縫也被撬開，最後強行闖入屋內，過程約50秒，畫面怵目驚心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法